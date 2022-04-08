Краматорскую трагедию пытаются приспособить для своих нужд

Нанесен удар по Краматорску ракетой "Точка-У", сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР. Погибло около 30 мирных жителей.
В свою очередь, о том, что удар по вокзалу в Краматорске нанесен «Искандерами», сообщено Кириленко и Арестовичем. Но при наличии фотографий с «Точкой-У», Зеленский высказался о трагедии уже точнее. Обвинив, конечно, российскую сторону.
Но "Точка-У" - это устаревший ракетный комплекс, который не стоит на вооружении в России, ДНР и ЛНР, но активно используется украинскими формированиями. По данным СЦКК по городам Донбасса было за 51 день выпущено 24 ракеты из ОТРК "Точка-У".
Буквально на днях был нанесен удар по центру Донецка, погибли мирно прогуливавшиеся горожане. 14 марта ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Но, поскольку там авторство ракетного обстрела было украинским, донецкая трагедия широкого освещения и политических последствий не возымела.
Я не являюсь горячим сторонником спецоперации, но вести пропаганду против воюющей армии собственной страны тоже не готов - армия выполняет приказ, даже если авторов этого приказа следовало бы отдать под трибунал.
Но армия России - это не толпа орков, какой ее пытается представить пропаганда противной стороны. Чего не могу сказать об украинских формированиях.
За 8 лет Донбасса можно было почувствовать разницу между поведением сторон. Но наша общественность предпочитала 8 лет вообще не интересоваться этим вопросом.
Я далек от мысли, что Украина нанесла этот удар сознательно. Но "Точка-У" старое оружие, и весьма неточное, тем более с просроченными гарантийными сроками. С этими ракетами подобное часто происходит. И применяя их в городской среде, разве не следует делать поправку на неточность, которая, как всегда у нас, компенсируется силой заряда?
А стремление побыстрей приспособить трегедию к задачам армейской пропаганды уважения не внушает.
Не говоря о том, что для украинской стороны донбасские города давно являются "законной" целью. Просто на этот раз не Донецк или Горловка, а Краматорск - все равно все "жители Донбасса" на Украине под подозрением.
А.Б.
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Леопольд написал 08.04.2022 14:31
Муходав написал 08.04.2022 14:08
Уже в свинячье рыло за границей бьют только за национальность "русский".
Допрыгались рашисты-путинисты! Натуральное зверье.
Got написал 08.04.2022 14:04
Муходав написал 08.04.2022 14:04
Восемь лет Лугандония при помощи РФ обстреливала украинские земли в перспективе расширить свои отобранные у Украины территории до административных границ, а Баранов, раз, и переиначивает, типа: это нас украинцы ни за что обстреливали 8 лет!
Что то тут одно - придурок или мерзавец!
Trebunal написал 08.04.2022 14:03
Их преступления чудовещны! Кто нажимал кнопки пуска укринских ракет Точка-У?бандеровцы,бвндиты,наемники или натовские убийцы -это неважно! Главное, что эти фашисты-нелюди оплачиваются западом !
Народы не забудут американско-натовских приступников и наступит день, когда их будут судить Нюрнбергским судом!
Aleko 1 написал 08.04.2022 13:54