«Идут года, меняются губернаторы, мэры, но говорильни и обещаний много, а жизненных улучшений по многим темам - Нет! К нам в Сибирь "внезапно" приходит зима, и из-за снежных сугробов невозможно выехать нам из частного сектора за продуктами, в аптеки за медикаментами и т.д. Последняя снежная блокада у меня была в марте 2022 года.

С 25 марта я пытался дозвониться, чтобы очистили мне выезд и звонил по номерам в Киселёвске: 2-90-05 МЧС; 2-03-18 - служба по благоустройству, но оказалось безрезультатно.

28 марта я уже начал звонить в вашу обл.администрацию: 36-43-33; 58-37-36; 58-41-97 и тоже безрезультатно, чиновники в обл.администрации эти вопросы не способны разрешить, не тот уровень! И вновь звоню в родном Киселёвске: 2-03-18; и 2-05- 65. Отвратительно работающая МП "Дорожник", директор - М.В. Савенков, приехавшие лишь на шестые сутки прочистить всего 40 метров дороги!

Наступила весна и тоже показала убогость города, особенно "фронтовых" дорог, подготовленных за немалые деньги в 2021 году к юбилею города, местами хоть на лодках переправляйся, не говоря уже про непрочищенные внутридомовые дороги (приложу лишь несколько фото)," - комментирует сложившуюся в Киселёвске ситуацию известный кузбасский правозащитник, Александр Гартман.

"Вообще, с каждым днём у нас в Кузбассе, РФ жизнь становится "веселее" от необузданных цен, нехватки продуктов, медикаментов!»

Что тут можно сказать? Возможно, власть не обращает внимания на обращения граждан не со зла. Может, эти деньги им на какой-то важный нацпроект нужны. Вот, например, есть водоохранная зона реки Чумыш. По закону там строить жильё нельзя, но все уважаемые люди, включая бывшего (ныне упокоенного) мэра отстроились. А у действующего мэра там дворца ещё нет. Это несолидно просто. Престиж власти страдает. Вертикаль качается. Скрепы вылазят. В общем, срочно данный недостаток исправлять надо. А тут его то каким-то снегом, то какими-то дорогами беспокоят. Не солидно просто.