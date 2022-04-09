ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

"С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — отмечается в материалах ЦБ.

Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро.

А почему такое странное ограничение - только валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля? И как доллар, поступивший 8 апреля, отличить от девятого?

И что за дурацкое ограничение по времени?

И главное - как можно ограничивать оборот денег? В своем ли они уме?

А.Б.