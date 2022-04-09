ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту

"С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — отмечается в материалах ЦБ.
Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро.
А почему такое странное ограничение - только валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля? И как доллар, поступивший 8 апреля, отличить от девятого?
И что за дурацкое ограничение по времени?
И главное - как можно ограничивать оборот денег? В своем ли они уме?
А.Б.
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