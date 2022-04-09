Взрывает мозг нынешняя наглость ЕС, который милостиво разрешает сделать исключения из запрета на вход в порты Европы критическим товарам – удобрениям, энергоресурсам и т.д.

Скажите, А ЗАЧЕМ РОССИИ ПОСТАВЛЯТЬ ЭТИ ТОВАРЫ В ЕВРОПУ, ЕСЛИ ТА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ?

Для того, чтобы их бумажки складывать в сундук под ключом, который хранит Набиулина?

Так ведь это уже закончилось тем, что эти бумажки просто конфисковали. В размере 300 млрд долларов.

Это много или мало? Для примера. Россия в 2019 году поставила в Европу на 40 млрд долларов. В 2020 – на 25 млрд.

Т.е Газпром 8-10 лет просто бесплатно поставлял в Европу народное достояние. Отлично поработал и Газпром и ЦБ!

А теперь России в очередной раз предлагают привозить в Европу зерно, удобрения, нефтепродукты в обмен на макулатуру, даже не предлагают, а разрешают!

Европа привыкла относиться к странам-источникам ресурсов, как к колониям.

Многие века она обесценивала реальные товары, привычно обменивая золото на бусы. Вот так и Россия меняла газ и нефть на фантики.

Зато цену на свои товары – бусы, авторские права, лицензии и франшизы, она вздымала до небес, при этом, как умелые продавцы Цептера, создавала впечатление, что именно Европа облагодетельствовала таким обменом свои колонии.

В России будет нелегко, учитывая немалое очковтирательство при бравурных докладах об успешном импортозамещении.

Но все же в России будет газ и тепло в домах, и бензин на АЗС, продукты в супермаркетах и одежда на полках.

А Европа пусть привыкает обходиться без российского зерна, газа, нефти, палладия, никеля, титана и урана.

Развелось, понимаешь, дармоедов!