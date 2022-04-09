Конкретнее некуда, и безо всякого бла-бла-бла. Если украинская «спецоперация» завершится через месяц - читатель может послать автора этих строк самым зеленым лесом. Типа, пошел к черту со своей совковой пропагандой. Но если не завершится – то ровно наоборот, уже автор имеет полное право послать подобного критика. Или туда, или сюда.

Еще раз, если «спецоперация» затянется на месяц, и на два, а то и на три – то украинский кризис приведет к скорейшему социализму в России. Народ дойдет до белого каления, и «патриотизм» сменится революционным гневом. И наоборот, кто уверен в скорой победе Кремля; да плюньте, и займитесь игрой на пианино. А какая разница, когда и автор будет стоять на своем, и оппонент; и нечего портить друг другу нервы.

А вот кто не уверен, и чувствует запашок трясины – тому читать обязательно. И по простой причине. Только СССР одержит победу в гибридной войне, и о чем подробнее ниже! Ну а, коль единороссам и СССР не по пути – надо выбирать, с кем вы, мастера культуры. Или одно, или другое.

***

Возможно, малая часть разумных единороссов имеется, и статья «Последнее предложение единороссам» для них. А насчет большинства идем далее.

Практика показывает, что киевский режим выдерживает военное давление. И ВСУ не сдаются в массовом порядке; и «спецоперация» не вызвала внутреннее восстание. Более того, «территориальная оборона» продолжает формироваться. Собственно, почему и нет, когда запад наращивает поддержку, а ВС России оказались не такими уж стремительными. А уход из-под Киева-Чернигова вызвал чуть ли ни победную истерию. Одним словом, «шок и трепет» не наблюдается. А ведь и «зеленка» скоро, и дороги в грязи; да и донбасская группировка ВСУ окопалась хорошо. Одним словом, еще бабушка надвое сказала.

Следовательно, решительный перелом нужен позарез, и в настроении самих украинцев. Чтобы они отвернулись от киевского режима как минимум, и не шли ни в какие армии и «обороны»; и чтобы сами боролись с бандеровцами как максимум. Но такой перелом невозможен без социалистических идей! От слова «совсем».

К примеру, так называемые военно-гражданские администрации (ВГА) и редки, и беспомощны. Смысл сотрудничать с ними отсутствует. То ли дело Советская власть, которая отбирает собственность у олигархов, и передает трудящимся. То ли дело, когда она поднимает МРОТ и пособия. То ли дело, когда захватывает банки, списывая эксплуататорские долги, и кредитные ресурсы предоставляются в распоряжение народа. То ли дело, когда Советская власть дает оружие для защиты народной собственности. Тогда понятно, за что драться и чем драться. А насчет ВГА… жалкое зрелище. Гуманитарка роздана в лучшем случае, и опять в нору.

Более того, Советская власть не занималась бы странной мягкостью нынешнего Кремля, если ни сказать матернее. К примеру, уничтожение ваххабитских командиров – Хаттаб, Басаев, и сколько их там было – не слезало с экранов телевизоров в известные времена. Но какая-то мерзостная махинация ныне. С одной стороны, громкие слова о денацификации; а с другой стороны, Ахметов-Пинчук-Коломойский разгуливают спокойно. Тогда вы, там, в Кремле, уж разберитесь с крестиком и штанами. Если это подлинная денацификация, то стоит хотя бы пригрозить «Калибром» перечисленным, и купленные депутаты и чиновники – и даже президенты – не будут тянуть с уступками. А если единороссы боятся реакции запада – то и надо говорить прямо и честно о мировой гибридной войне, и со всем вытекающим.

Ан нет, российских солдат посылать в бой можно - а трогать киевских олигархов и чиновников нельзя. Ворон ворону глаз не выклюет. А вот СССР, и наряду с формированием советских органов, укокошил бы главных бандеровцев к чертовой матери. И остальную «элиту» запугал бы до смертельной икоты. Тогда оборона и пропаганда противоборствующей стороны развалились бы в разы быстрее.

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Это насчет тактической части. Теперь насчет стратегической. А именно, пять стадий принятия неизбежного подходят в этом аспекте. Напомним, что это отрицание-истерика-торг-депрессия-признание. То есть, раздумывающие о социализме россияне дошли уже до третьей стадии, и судя по комментариям. Но в том-то и дело, что четвертая и пятая стадии наступят еще быстрее. К концу года уж точно; и когда выяснится, что только социализм справится с украинским и международным нацизмом.

Кстати, автор помнит времена царствования первой стадии, и в тучные нулевые; и когда большинство крутило пальцем у виска, понося социализм с самодовольным видом. Вот бы посмеяться над таковыми ныне, и когда все ссыплется к чертовой бабушке (и будет ссыпаться еще быстрее). Да автор не мстительный, а лишь за державу обидно. Поэтому современный СССР вместо единороссовского убожества напрашивается сам собой, и единственно способный справиться с глобальными санкциями.

То есть, обратной дороги нет, и надо строить мобилизационную экономику. А мобилизационная экономика ничто иное как модернизированный СССР; когда, во-первых, реальная партия проводит четкий идеологический курс; во-вторых, правильное государственное устройство с экономикой несомненно; и в-третьих, эффективные суды и силовики. Хотя бы в этих вопросах надо убрать заблуждения, а остальное приложится.

Левые активисты правы, что революция невозможна без партии. Но заблуждение в другом: какой-то официозно-многочисленный динозавр понимается под такой партией. Мол, если такого динозавра нет, то и нечего рыпаться. Глубоко неверно! К примеру, двадцать миллионов членов было в поздней КПСС. И что в итоге?.. Крах Союза. А вот у Кастро не было партии вообще, а лишь кучка бойцов. И революция. Да и большевики-то были с гулькин нос. Поэтому реальная партия заключается не в многочисленности и формальности - а в ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ АВТОРИТЕТЕ. Если даже пять человек обладают таким авторитетом, и миллионы трудящихся выходят на улицу по их зову — это партия. А если тысяча членов формальной партии зовут-зовут, а вышли единицы – это кружок по интересам.

Поэтому, если нет идеологии, учитывающей современный момент, организационные потуги бессмысленны. А если такая идеология появляется; то и пять человек будут ядром партии, и за месяц. Ну уж, пять человек-то наберется, и о чем также ниже – поэтому и революция возможна здесь и сейчас.

А вот главная проблема именно в идеологии; и вплоть до того, что в голове у девяносто процентов «левых» – СТАРЬЕ. Оное заключается в отрицании хозрасчета с фабзавкомами и СТК учреждений. Мол, это синдикализм и подрыв плановой системы. Бл.дь, ну какие же реакционные отморозки встречаются в этом смысле, просто слов нет. Выходит, подобные «левые» проповедуют махровое старье а-ля валовая экономика; и даже «либералы» на этом фоне превращаются хоть в какое-то новье.

Нет уж, реальный хозрасчет – с политической крышей в виде фабзавкомов и СТК – УСИЛИВАЕТ плановость путем подправки социалистическим рынком. Короче, вот четкая разница, и для быстрого понимания. Государственно-монополистический капитализм – это когда рынок является исходным, но подправляется монопольной плановостью, и чтобы не было кризисных шараханий (не всегда получается, но это уже отдельная история). А социализм, наоборот – когда плановость является исходной, но подправляется хозрасчетным рынком, и чтобы план не превратился в волюнтаристское чудище. Плановость усиливается в таком случае?!.. Безусловно!

И еще раз, политический механизм диалектики плана по содержанию и рынка по форме в виде фабзавкомов и СТК должен быть обязательно. Раньше этого не было – теперь должно быть НЕПРЕМЕННО. В этом и заключается новье. А уж народ поддержит реальный хозрасчет и конец валовой уравниловки на ура! Здесь и сейчас. Разве что, образно говоря, нужны еще четыре человека. Но пока идем далее.

Еще одно заблуждение шокирует автора. Некоторые считают себя убежденными сторонниками левых сил – но при этом поддерживают институт президента. Мол, должен быть какой-то «батька», «добрый царь», «главнокомандующий» и прочий дебилизм. Да окститесь! Ум за разум зашел.

Президент не усиливает те же суды, прокуратуру и силовые органы – а разлагает! Разлагает кумовством, коррупцией, безответственностью. Да, блин, выгляните за окно, и сами увидите. А вот Советская власть, - еще раз, если отремонтировать ее реальным хозрасчетом, - покажет такой научный централизм, что по сравнению с ним «цари» да «батьки», тьфу, плюнуть да растереть. Мелочь пузатая.

Еще раз, тот же российский президент является и главой исполнительной власти; и тут же назначает судей и прокуроров а-ля «поправки к конституции». Сам исполняет, сам себя контролирует. Это все равно что контроль за баранами поручить волку. Тогда как суд и прокуратура при Советской власти подчиняются только Верховному Совету СССР и его президиуму в перерывах между сессиями. И тогда суд и прокуратура могут контролировать правительство вплоть до «шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте». Более того! Если фабзавкомы и СТК, имея финансовые и организационные мощности предприятий и учреждений, могут переизбирать депутатов с сегодня на завтра – тогда это такой централизм в пользу народа, что мама не горюй. Украл – в тюрьму. Косо посмотрел – никакой карьеры. Сказано, любить родину – значит, любить взасос, и пахать с утра до ночи. Тогда спрашивается, на кой ляд нужен президентский царский двор с его постоянной коррупцией и тупыми назначенцами по знакомству?!.. Риторический вопрос.

Более того, буржуазная профессиональная армия годна только для мелких операций, или со слабым противником а-ля Ирак-Ливия. Но когда серьезные вещи начинаются наподобие украинских событий, и если часть профессионального состава выбивается хотя бы ранениями, то военная машина начинает резко буксовать. А если единороссы захотят дополнить призывом – то родители сожрут их с костями, да и пацаны разбегутся кто куда. И не мудрено. Кого защищать-то по большому счету?!.. Олигархов с их дворцами и яхтами?!.. Да пусть таковые упадут с дуба, придурки гребаные. Это явно неравноценный обмен.

Тогда как Советская Армия соединяет профессиональную сердцевину с преданным призывом очень гибко. Если парень по призыву защищает страну с общенародной собственностью и высоким МРОТ, и где его семья процветает, - он будет драться усердно, освобождая профессионалов от рутины, и с переброской на важные участки. Вот тогда военная машина становится мощной; и ломающей ни то, что бандеровцев, но даже гитлеровцев. Конечно, никто не говорит, что надо подставлять голову по любому поводу; и Советская власть, кстати, проводила и будет проводить мероприятия от «зарниц» до массовых военных курсов. Что ж поделать, жизнь такая. Но то, что защищать страну для себя любимого, и для процветания свой семьи на базе общенародной собственности, в разы почетнее, – это безусловно.

Поэтому, - и украинские события показывают это наглядно, - не надо городить какие-то буржуазные турусы. Пора завязывать со всей этой межеумочной наркотой. А надо добавить шестеренку реального хозрасчета в социалистическую коробку передач – и машина под названием СССР рванется вперед болидом! Никто и ничто не сможет опередить. Ни издыхающие Штаты, ни радужный Евросоюз, и даже ни хваленый Китай.

***

Итого. Все абсолютно по делу. Если единороссы управятся со «спецоперацией» с сегодня на завтра – их ресурс еще не исчерпан, и автор не прав. (Хотя прав по любому в историческом аспекте. Сколько верёвочке не виться, конец будет. Российский ГМК лишь переходный период от «военного коммунизма» к социализму. Но в том-то и дело, что автор замахивается и на тактическую правоту, и в чем смысл статьи.)

Но если «спецоперация» превратится в трясину, пожирающую людей и ресурсы в возрастающем количестве – то уже не съехать с подобной колеи. Будет или масштабный кризис с переходом в фактическую анархию - или скорейший социализм. Ясное дело, последний вариант предпочтительнее.

А все потому, что кульминация мировой гибридной войны началась. И весьма похоже, что нынешний Кремль оказался не готов. Он забуксовал даже в аспекте украинских событий – а уж в аспекте дальнейшей борьбы с западом, и за резервный рубль, затрещит по всем швам.

Впереди уже гигантские события по переделу мира и созданию валютных зон - и без СССР никак. Совсем никак. Только СССР одержит победу в такой войне.

Итак, ждем месяц. Засекаем время. И если такая же бодяга фактически будет 09.05.2022 – явный повод задуматься. Нравится или не нравится вышесказанное – но объективный повод задуматься налицо.