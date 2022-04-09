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Московский листок

ПОЛНЫЙ Делягин N 35

Опубликовано 09.04.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Нереальная реальность: где фейк, а где шокирующая правда. Еженедельный обзор новостей от депутата Государственной думы, президента Союза профсоюзов России Михаила Делягина.

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



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