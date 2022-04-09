Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ах вот оно чо, Иваныч!

Опубликовано 09.04.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Ах вот оно чо, Иваныч!

Нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договоренностям, привело к специальной военной операции России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью американскому изданию Newsweek. 

"Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям", - сказал он. 

Также Антонов добавил, что Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине. 

***

Вот об "делает всё" не стоило бы... После Донецка, Бучи и Краматорска - не стоило. И после объявления новоназначенного мэра Мариуполя о 5 тысячах погибших гражданских.

Видимо, пять тысяч погибших мирных в городе - это все, что может Россия?

Тут не важно даже, от чьей руки погибли эти мирные люди, возможно, как в Краматорске и по вине украинских военных, но все эти жертвы - прямое следствие одного решения, принятого не головой, а жопой.

Впрочем, тут посол не виноват, ему из Америки не видать, далеко. А информируют его из России тоже головожопые, только рангом пониже.

А вот насчет причины начала "спецоперации", которую все 52 дня держали в секрете, а потом вдруг решили озвучить через российское посольство в США, это, конечно, сильный ход. 

Вот где на Украине проводился геноцид русских?

Националистическая политика государства - это мерзость, но еще далеко не геноцид. Иначе придется признать геноцид русских в Прибалтике, да и Польше и срочно вводить войска и туда. Причем в одностороннем порядке.

Хотя дипломату Антонову, доктору политических наук должны быть хорошо известны механизмы, которые включает ООН, когда сталкивается с реальным геноцидом, допустим, конфликтом тутси и хуту.

Насколько мне память не изменяет, президент РФ четко озвучил причины ввода войск на Украину - демилитаризация и денацификация. Позже "съехал", ограничившись Донбассом, но про геноцид русского населения не было ни слова. Забыл? Без посла Антонова и не вспомнил бы? Ах ты, едренать, про геноцид-то и позабыл!

И где ж у нас там концлагеря смерти под Жмеринкой? Где рвы с закопанными тысячами убиенных? Газенвагены?

Сейчас, правда, могут и появиться, но не как причина, а уже как следствие. Во всяком случае, зверяче побиття пленных, пытки и убийства имеют место быть, как и националистические выходки украинцев за границей. Но это еще до геноцида все же далеко. Не обвиняем же мы пока ментов в геноциде, а ведь иной раз оказаться в московском околотке не слаще, чем в украинском плену...

Хотя в принципе, стесняться нам уже нечего. Вот мы и не стесняемся.

Из-за чего там США с подельниками напали на Ирак? Да, из-за ложного сообщения ЦРУ о создаваемом там оружии массового поражения. А о том, что это был фейк, узнали только после того, как Саддама повесили...

Так чем мы хуже?

Уже и биолаборатории нашли, и Харьковский физико-технический институт - раньше-то его там не было...

В общем, послу Антонову приготовиться - российская "спецоперация" остановила Украину в одном шаге от создания атомной бомбы.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Aleko 1 написал 09.04.2022 10:44
А тут все по делу. Браво.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
ПОЛНЫЙ Делягин N 35
ПОЛНЫЙ Делягин N 35
09.04.2022
"Хохлосрач" в патриотической оппозиции
"Хохлосрач" в патриотической оппозиции
09.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ах вот оно чо, Иваныч! (0)
Возможно, власть не обращает внимания на обращения граждан не со зла (0)
"Хохлосрач" в патриотической оппозиции (0)
ПОЛНЫЙ Делягин N 35 (0)
Только СССР одержит победу в гибридной войне! (1)
Россия меняла газ и нефть на фантики (1)
ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту (8)
Краматорскую трагедию пытаются приспособить для своих нужд (78)
Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае (6)
В Латвии в этом году победил Гитлер (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Виновники российского падения кто они?
Дарья Митина Дарья Митина: Это правильный подход
Дарья Митина Дарья Митина: Социологов сюда бы
Дарья Митина Дарья Митина: Бей своих, чтоб чужие боялись?...
Михаил Делягин Михаил Делягин: Торжество либерастии: Русские дети не должны радоваться. ПОЛНЫЙДелягин 36
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss