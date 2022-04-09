Ах вот оно чо, Иваныч!

Нежелание киевского режима прекратить геноцид русских, выполнив свои обязательства по международным договоренностям, привело к специальной военной операции России на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью американскому изданию Newsweek.

"Специальная операция на Украине является результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русских через выполнение своих обязательств по международным договоренностям", - сказал он.

Также Антонов добавил, что Россия делает все, чтобы не допустить гибели гражданских на Украине.

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Вот об "делает всё" не стоило бы... После Донецка, Бучи и Краматорска - не стоило. И после объявления новоназначенного мэра Мариуполя о 5 тысячах погибших гражданских.

Видимо, пять тысяч погибших мирных в городе - это все, что может Россия?

Тут не важно даже, от чьей руки погибли эти мирные люди, возможно, как в Краматорске и по вине украинских военных, но все эти жертвы - прямое следствие одного решения, принятого не головой, а жопой.

Впрочем, тут посол не виноват, ему из Америки не видать, далеко. А информируют его из России тоже головожопые, только рангом пониже.

А вот насчет причины начала "спецоперации", которую все 52 дня держали в секрете, а потом вдруг решили озвучить через российское посольство в США, это, конечно, сильный ход.

Вот где на Украине проводился геноцид русских?

Националистическая политика государства - это мерзость, но еще далеко не геноцид. Иначе придется признать геноцид русских в Прибалтике, да и Польше и срочно вводить войска и туда. Причем в одностороннем порядке.

Хотя дипломату Антонову, доктору политических наук должны быть хорошо известны механизмы, которые включает ООН, когда сталкивается с реальным геноцидом, допустим, конфликтом тутси и хуту.

Насколько мне память не изменяет, президент РФ четко озвучил причины ввода войск на Украину - демилитаризация и денацификация. Позже "съехал", ограничившись Донбассом, но про геноцид русского населения не было ни слова. Забыл? Без посла Антонова и не вспомнил бы? Ах ты, едренать, про геноцид-то и позабыл!

И где ж у нас там концлагеря смерти под Жмеринкой? Где рвы с закопанными тысячами убиенных? Газенвагены?

Сейчас, правда, могут и появиться, но не как причина, а уже как следствие. Во всяком случае, зверяче побиття пленных, пытки и убийства имеют место быть, как и националистические выходки украинцев за границей. Но это еще до геноцида все же далеко. Не обвиняем же мы пока ментов в геноциде, а ведь иной раз оказаться в московском околотке не слаще, чем в украинском плену...

Хотя в принципе, стесняться нам уже нечего. Вот мы и не стесняемся.

Из-за чего там США с подельниками напали на Ирак? Да, из-за ложного сообщения ЦРУ о создаваемом там оружии массового поражения. А о том, что это был фейк, узнали только после того, как Саддама повесили...

Так чем мы хуже?

Уже и биолаборатории нашли, и Харьковский физико-технический институт - раньше-то его там не было...

В общем, послу Антонову приготовиться - российская "спецоперация" остановила Украину в одном шаге от создания атомной бомбы.

Анатолий Баранов