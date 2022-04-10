Режим ЧС в отдельно взятом доме

8 апреля в Ленинском суде г. Ростова-на-Дону прошли слушания по иску одного из жильцов дома 4 по Кривошлыковскому переулку к администрации города. Собственник требовал признать незаконным распоряжение администрации от 27.01.2022 года «О введении режима чрезвычайной ситуации» по адресу данного дома.

Напоминаем о том, что в данном доме о появившейся трещине жильцы писали лет так 10 подряд. И никому эта ситуация не казалось чрезвычайной. Просто дом внесли в очередь на капремонт. А потом раз и что-то резко изменилось. И вот — объявлено чрезвычайное положение. Автобус МЧС. Машина коммунальщиков, приехавшая перерезать коммуникации. Требование немедленно переселиться по адресу на Улановский, 15 (максимальная дальность от центра Ростова-на-Дону, максимальная близость к канализационному коллектору, изобилие мышей и тараканов, размещение по принципу — одна семья в одну комнату, не в квартиру, а именно в комнату).

Жильцы заблокировали отключение от коммуникаций, организовали ряд акций протеста. В результате им даже начали предлагать выкуп жилья. Но… Но по договору люди сначала должны передать собственность городским властям, а уже потом, в течение двух месяцев получить компенсацию. Причём, внимание — денег на компенсацию у города ещё нет. Денег на компенсацию город должен просить у области. А если у области тоже нет? (по крайней мере, на журналистские запросы область отвечала, что выделение денег на данное расселение не планируется). И что жильцам, уже передавшим свою собственность, делать тогда?

Сумма компенсации была рассчитана ещё по до«денацификационным ценам». И уже тогда она была несколько меньше реальной стоимости. По оценкам обитателей дома: владельцы трёшки могли купить двушку, двушки – однушку. Сейчас цены на жильё ещё выросли. А что смогут купить люди на эти деньги (если они даже будут) ещё через энное количество месяцев, а то и лет?

Вообще, разумно ли, в сами понимаете какое время, тратить бюджет, предназначенный для ликвидации чрезвычайных ситуаций, на странные манипуляции с недвижимостью? Вдруг эти деньги, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, понадобятся? Ростовская область ведь такая же приграничная, как и белгородская.

Итак, был подан иск в суд. Как объяснила автору материала защитник жильцов, Ирина Якымив, люди аргументировали свою позицию следующим образом:

Согласно действующему законодательству

- Режим чрезвычайной ситуации устанавливается при ВОЗНИКНОВЕНИИ и ЛИКВИДАЦИИ чрезвычайных ситуаций.

Учитывая, что чрезвычайной ситуацией является обрушение многоквартирного дома, то при возникновении угрозы обрушения у Административного ответчика не было оснований для введения режима ЧС, а должен был быть введен режим повышенной готовности, как это делается в других города РФ (пример - https://brl.mk.ru/social/2021/05/04/v-barnaule-vveli-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-izza-riska-obrusheniya-avariynykh-domov.html).

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" ЧС такого масштаба (количество пострадавших (проживающих в доме) более 90 человек, а размер ущерба (денежные средства на отселение) составил более 200 млн. руб) уже вне компетенции городских властей. Это уровень региональных властей.

- В качестве основания для объявления ЧС указано исчерпание ресурсов несущих конструкций, сопровождающееся активной динамикой расхождения трещин. Оная активная динамика замечена по маячкам. Ну, а записи наблюдений за оными маячками содержат следы подтасовок, причём, глупых и грубых. Так согласно письма управляющей компании жильцу дома — в доме были установлены 18 маяков наблюдения 13.11.2020 года, а 19-й маяк был установлен 16.11.2020 года. А в таблице наблюдения трещин, датированной 13.11.2020 года, маяк 19, установленный на разрыв, уже имеется. Кроме этого мониторинг был выполнен не специализированной организацией, имеющей соответствующих специалистов и приборы, а управляющей компанией.

Жильцы привлекли для рецензирования данного мониторинга «Строительно-производственное управление». Заключение «СПУ» - «мониторинг выполнен в отклонении действующих норм и правил».

Судья Савицкая очень внимательно выслушала аргументы жителей, однако отказала в отмене распоряжения о введении режима ЧС.

«А сначала казалось, что честь мундира для неё не пустой звук», - комментируют происходящее жители. По чисто субъективному подозрению автора статьи, вполне возможно, что честь мундира у судьи и имеется. И она может гордо сказать про себя — «Моя честь зовётся верность!» Кому? Не сложно догадаться!

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Пока готовился материал.

По сообщению (https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8891/145079/)

«Сегодня главой Администрации города Алексеем Логвиненко подписано Постановление о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Ростова на проведение мероприятия по оценке выкупной стоимости жилых помещений, расположенных в аварийном доме по пер. Кривошлыковскому, 4.»

Хотелось бы надеяться, что проблемы несчастных жителей наконец решаются, но, есть немножко вопросов к тексту.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, нами принято решение, не дожидаясь февральского заседания Думы, выделить средства из резервного фонда города, чтобы ростовчане смогли оперативнее получить выкупную стоимость за свое жилье.»

Выше мы уже задавали вопрос, теперь повторим, а разумно ли в подобной ситуации так щедро разбазаривать аварийные средства? Или у города есть бизнес план на освободившуюся территорию, который оперативно покроет убытки?

«В сжатые сроки будет проведена оценка выкупной стоимости квартир. Причем оценивать жилье будет независимая экспертная организация по расценкам на неаварийное жилье в данном районе. Отчеты направят жильцам, и у ростовчан по закону будет 3 месяца для принятия решения.»

То есть предыдущая комиссия по оценке официально признана недействительной? Зачем же ее делали? А будущая? А промежуток между оценкой и выкупом? За эти три месяца, в нынешней ситуации, цены на жилье еще разок не подрастут?

Вопросы. Вопросы...