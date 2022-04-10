9 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам визита на Украину заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Ранее ЕС не выступал за военное разрешение конфликтов, всегда призывая искать путь дипломатического решения ситуации.

Также Боррель напомнил, что ЕС выделил полмиллиарда евро на закупки вооружения для Украины, и теперь эти деньги нужно отрабатывать на поле боя, а не в залах переговоров.

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А вы как хотели, собственно? Идет Третья мировая война, просто она, как водится сейчас, гибридная.

"C 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах", — сообщили в ФТС.

Несколько ранее порты стран ЕС прекратили принимать российские суда. Авиасообщение уже и так практически закрыто.

Это уже не санкции... Во время Второй мировой войны это называлось "континентальной блокадой".

Страны ЕС и США открыто поставляют Украине летальное вооружение. Военнослужащие стран НАТО открыто находятся в боевых порядках ВСУ, причем принимают участие в боевых действиях. Эшелоны с оружием едут из Европы на Украину совершенно открыто.

Видит бог, я был против вторжения на Украину с самого утра 24 февраля, когда проснулся и почувствовал холодок близкой смерти. При этом я ни разу не пацифист. Просто война имеет смысл только победоносная. А к победоносной войне мы тривиально не готовы.

У нас, как выяснилось, нет разведки - это просто группа бизнесменов, пользующихся режимом секретности как дополнительной преференцией. И если нужно торгануть интересами страны - то деньги не пахнут. Только во времена Веспасиана деньги не пахли дерьмом, а сейчас - кровью.

Бить в колокола надо было, когда они не смогли отравить лучшим ядом на земле одного военного пенсионера, а потом, на своей территории - навалили кучу в трусы Навального.

У нас вместо генерального штаба толпа основательно пьющих мужиков в штанах с лампасами, которым не следовало бы доверять и козу пасти. Кроме генеральского бахвальства и вранья - ничего мало-мальски успешного.

У нас в армии вор на воре - почему вдруг в спецоперации оказались задействованы срочники и даже "партизаны"? Не потому ли, что деньги на контрактников сильно поистощились нецелевым образом, и их оказалось мало даже для явно недостаточной численности армии вторжения?

Ну и оборонная промышленность - она не то что к войне, она даже к миру не готова. Уже сегодня, спустя полтора месяца боевых действий в армии ощущается недостаток боеприпасов и техники. И это ведь пока что только против Украины, нищей и разворованной похлеще нашего. А если в войну вступят страны НАТО?

Вот сейчас сидят и ждут, пока ВСУ измотают российскую армию. А потом вступят... И угадайте, кого будут встречать цветами? Да, даже с армейской пропагандой у нас дело дрянь.

Не случайно часть оппозиции уже открыто повторяет слова Ленина о желании поражения собственной армии. При этом чаще всего самого Ленина они тоже терпеть не могут, поэтому не знают и не понимают, в каких условиях он это говорил и писал. И почему его родной брат Дмитрий до самого конца войны находился в армии, и так в майорских погонах и возглавил Крымскую республику.

А наши оппозиционеры напоминают не Ленина, а киевских и ростовских евреев, не желавших ехать в эвакуацию - ведь немцы такая культурная европейская нация. В Бабьем яру и Змиевой балке доспорили...

Процитирую Делягина: "Я, конечно, экономист, а не специалист в военном деле, но я не вижу признаков того, что кто-то пытается расколоть страну. Я вижу признаки того, что страну пытаются уничтожить".

Делягин лукавит - он слишком много лет был помощником Юрия Маслюкова, лучшего за постсоветский период руководителя нашей "оборонки", чтобы не понимать значения именно промышленного фактора в современной войне. Тот же Делягин только что сказал, что без перевода промышленности на военные рельсы, нас как страны просто не будет, и очень скоро.

А что значит "на военные рельсы"? Это совсем не означает, что сейчас все наденут военные штаны и начнут клепать танки вместо кастрюль.

Это значит, что доля промышленности двойного назначения должна быть до 80 процентов, как в СССР. То есть и танки, и кастрюли.

Это значит, что эффективность промышленности нужно оценивать не в долларах - в валюте все равно один Макдональдс будет эффективней всей нашей тяжелой промышленности. А оценивать ее работу нужно "в штуках", в единицах произведенной продукции. Это не важно, сколько стоит МиГ-35 или Т-90, все равно покупатель один - государство, а свободного рынка танков и истребителей пока, слава богу, нет. Да пусть хоть в цену гамбургера покупает государство танк у Уралвагонзавода, главное, чтобы число производимых танков было выше, чем у вероятного противника. И качественней.

А значит, нужны совсем другие менеджеры, не бизнесмены, а инженеры и конструкторы. Все равно сейчас за рубеж выводить деньги во-первых, нельзя, а во вторых бессмысленно - отберут.

Когда замруководителя крупнейшей оборонной корпорации катается на собственной яхте по Средиземноморью, я думаю - он не свалится с инфарктом из-за срыва планового задания или неудачных испытаний новой техники... Да что там, откуда у него яхта и вилла, если у них стопроцентный госзаказ? Сколько ракет недовыпустили ради этой яхты?

И ведь патриот из патриотов, куда там...

А ситуация поменялась. Мы вляпались в большое дерьмо. И те, кто все эти годы блаженствовал за счет страны, и те, кто пытался "достучаться до небес", напоминая, что англичане ружья кирпичом не чистят. Хотя понятно, что на яхте и в войну лучше, чем в окопе. И пока у руля промышленности менеджеры, в окопе только смерть.

А так я против войны. Я и против землетрясения был в 1988-году, но стихия как-то забыла спросить моего мнения...

Война уже идет, и выбора нет - даже сдаться не получится, убьют все равно.

Но вот у государства есть выбор, сугубо гамлетовский - быть или не быть. Победить или повесят. А с такими кадрами не победить. С такими кадрами даже повесят криво.