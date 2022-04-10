Вся история с мародерством исходит из опыта грабителей

Всегда с ухмылкой слушала фейки украинских пропагандистов о переговорах российских военных с семьями, дескать, тут крутые дороги, нас всех разбили, мы голодаем, привезу тебе микроволновку и т.д.

Мне было совершенно очевидно, что эти фальшивки созданы исключительно для украинского обывателя, поскольку никто в здравом уме и памяти не поверит в такую слепленную на коленке туфту.

И тут вдруг читаю в ленте у одной известной журналистки слезливую мерзость, дескать, жена воюющего контрактника, тупая клуша, которая, ясное дело, против нацистов, радуется его обещаниям в разговорах с ним по вотсапу привезти айфон, шубу и..телевизор.

Естественно, она и не думает о женщине, которая когда-то носила эту шубу и пользовалась этим айфоном

И вспоминает, что в следующем разговоре «….. обязательно сказать ему, чтобы посмотрел ещё и ботиночки.

И хорошо бы новые, или малоношеные.»

Осталось только добавить, чтобы, когда ножки у ребеночка отрезал, не повредил шнурочки на этих ботиночках.

Вот что в голове у человека, который придумывает этот фейк, достойный информационного батальона «Азов»?

Разве она не знает, что у воюющих на Донбассе нет даже кнопочных телефонов, не говоря уже о возможности разговоров по вотсапу?

Естественно, даже по это причине слепленные «перехваты» разговоров воспринимаются, как грубая фальшивка, рассчитанная исключительно на украинскую публику.

Вся история с мародерствами исходит из опыта грабителей из украинских батальонов на Донбассе в 2014-2015 годах.

Именно тогда эти отморозки грабили людей, дома и квартиры, не гнушаясь даже металлическими конструкциями. В их очень ближнем тылу были удобные компании для доставки, типа Новой Почты, которые принимали любые самые большие предметы и бытовую технику.

Как могут российские военные, задействованные в СВО в десятках и даже сотнях километров от России отправить даже крохотную передачку себе домой?

Даже из ДНР, которая уже почти 8 лет связана с Россией, невозможно отправить посылочку в Тулу или Москву.

Как эта журналистка представляет солдата, который едет в тесном БМП, или с десятками своих сослуживцев в кузове тентованной машины? Он может тащить кроме своего вещмешка и всех средств защиты, еще мешок с шубой и телевизор?

Но самое отвратительное, не откровенная бредовость этого опуса.

Главная мерзость – это само допущение, что русский солдат – это априори мародер и грабитель.

Да, я отлично представляю, что воюют не только эльфы и не отличники по географии и римскому праву. (хотя я знаю огромное количество чрезвычайно интеллектуальных образованных и умных мужчин, которые сочетают эти качества с «геном войны» в крови).

Но уж точно, те, кто поехал на Украину – не мародеры и грабители.

Простые донецкие бойцы подсмеиваются над российскими военными, которые боятся взять грошовую ложку из разбитого сарая, чтобы размешать кашу в котелке, настолько они задолбанные по голове командирами по поводу взятия любого чужого предмета.

Такие тексты – признание в ненависти и отвращении к своему народу. К народу, который действительно борется с садистами, убийцами, провокаторами и мародерами.