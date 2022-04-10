Протестный потенциал Мангистауской области сохраняется при постоянных забастовках и митингах

В Мангистауской области не прекращаются акции протеста и забастовки, в которых принимают участие коллективы всё новых предприятий. В частности, сейчас активную забастовочную деятельность развили работники коммунальных служб Жанаозена и Актау.

Начнём с того, что в течение все недели протестовали коммунальные работники Жанаозена из компании ТОО «Тазалык» по очистке города. Они уже не первый раз протестуют и собираются у здания акимата города, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Уже в пятницу 8 апреля около сотни рабочих коммунального предприятия ТОО «West Recycling Company» (WRC) пошли на перекрытие движения автотранспорта на проспекте, премыкающего к центральной площади Ынтымак в Актау.

Рабочие, которые работают в сфере санитарной обработки и очистки областного центра пошли на данную акцию из-за низких зарплат, которые не дотягивают и до 90 тысяч тенге. Протестующие намерены и дальше проводить такие акции, если их требование повышения зарплаты не будет выполнено.

Неделю назад забастовали рабочие компании «Каспиан дриллинг», а затем часть активистов было уволено за участие в забастовке. При этом вахтовики компании отказались уезжать на автобусах и остались на предприятии на месторождение Каратурун, и в последующем работодатель отказался кормить бастующих в общей столовой. В свою очередь уволенные активисты пришли к акимату области в Актау и потребовали от чиновников их немедленного восстановления. В противном случае они обещали организовать массовую голодовку у областного акимата.

С 28 марта ведут забастовку рабочие государственной коммунальной компании «Озенэнергосервис» города Жанаозен с требованием поднять зарплату на 100 процентов, но работодатель подал в суд на 67 активистов с требованием признать их виновными в организации незаконной забастовки. Тем не менее несмотря на давление и угрозы возбуждения уголовных дел забастовка продолжается и рабочие не намерены отступать.

В целом это показывает, что ни власти, ни работодатели не намерены отступать и избрали тактику репрессий и подавления забастовок через суды и посредством практики массовых увольнений. Это, кстати, может спровоцировать новую уже более мощную волну забастовок и митингов в регионе в ближайшие месяцы. Тем более, что основные требования участников январских выступлений так и не были выполнены, а послаблений в деле либерализации профсоюзного законодательства так и не произошло.

За это говорит начавшаяся 6 апреля забастовка рабочих транспортного сервисного предприятия ТОО «Кезби» в Жанаозене, которое обслуживает дочернюю компанию «КазМунайГаза» – «ОзенМунайГаз». Дело в том, что обещанное повышение зарплаты не состоялось, продолжается давление на активистов и независимый профсоюз, а главное требование – отмена результатов приватизации и оптимизации их предприятия и возвращение в состав «ОзенМунайГаз» так и не произошло.

Всё это показывает вкупе с непрекращающимися митингами безработных, что протестный потенциал в Мангистауской области сохраняется, а на фоне повышения цен на продукты питания и инфляции добывающие регионы обязательно будут в этом году охвачены крупными забастовками и выступлениями. В этой ситуации мы должны информационно и политически поддерживать бастующих и их требования, а также недопущение массовых увольнений и репрессий в отношении протестующих. Главное сейчас максимально поддержать право трудящихся на проведение забастовок и создание своих объединений, так как данное требование выдвигается на первый план.