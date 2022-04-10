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Московский листок

Трамп призвал заткнуться насчет ядерного оружия

Опубликовано 10.04.2022 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Трамп призвал заткнуться насчет ядерного оружия

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил на митинге в штате Северная Каролина, что благодаря его труду страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом .

Там же он обратился к Путину: «Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — сказал бывший глава государства.

Он отметил, что если кто-то осмеливается говорить о том, у кого мощнее ядерное оружие, он должен разбираться в этой теме.

Интересный вопрос поднял товарищ Трамп. Ну тот хотя бы закончил Нью-Йоркскую военную академию, а Путин по образованию юрист, по службе чекист, а в вопросах газового и нефтяного трейдинга разбирается куда глубже, чем в стратегических вооружениях. И всю дорогу на должености в этой сфере при нем попадают непрофильные специалисты - Кириенко во главе Росатома, Рогозин во главе всей "оборонки", а позже во главе Роскосмоса - тоже не последней структуре в области ракетостроения.

Складывается впечатление, что Стратегические ядерные силы в последние лет 20, а то и более были где-то на периферии внимания руководства страны. Типа они у нас есть, они у нас мощные, а дальше?

Очень опасаюсь, что главе государства докладывают о состоянии ядерных сил так же убедительно, как и о настроениях украинского общества, и готовности наших вооруженных сил к триумфальному шествию до Киева.

А лично проверить и убедиться не хватает компетентности.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
Truzadrottttt написал 10.04.2022 12:11
Откуда такая уверенность, что, долбанув ЯО по Варшаве, мы не поучим ответочку по Питеру, Нижнему или еще куда? Видимо, это те же самые люди, что были абсолютно уверены в падении Киева и Украины за 72 часа. Здесь тоже опытным путем будем проверять их проекты?
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