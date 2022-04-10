Во Франции стартовал первый тур президентских выборов

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 миллионов избирателей. Голосование проходит в два тура, первый состоится 10 апреля, второй - 24 апреля.

Традиционно одним туром дело не ограничивается, это не Россия, где второго тура не было с 1996 года.

На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты" и другие.

Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен.

В Москве традиционно ставят на Ле Пен, но именно благодаря этому она, скорее всего, проиграет.

Наиболее перспективным, хотя и тоже маловерятным президентом мог бы стать Меланшон, но ему победить, если рядом с ним идет еще целый выводок левых - от коммунистов до социалистов? Он просто не выходит во второй тур, хотя в паре Макрон-Меленшон у него было бы преимущество.

В Ле Пен для Макрона удобный противник. Так оно выглядит поначалу.

Хотя выборы во Франции - это всегда неожиданности, одной из которых был, кстати, сам Макрон...

А.Б.