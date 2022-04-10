Финляндия выпустила в России задержанные на границе полотна, возвращавшиеся из европейского турне. Но некоторые картины все же задержали на западе.

Задержанными в Париже картинами оказались "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.

Задержанная французскими властями картина Кончаловского, которая была написана в 1910 году, принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену, находящемуся под санкциями.

Другая картина, оставленная во Франции, - портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда.

Ситуация неприличная. Почему картина русского художника, принадлежащая российскому гражданину Авену, пусть и находящемуся под санкциями, которую он дал по доброте душевной посмотреть западной публике, теперь останется в Париже?

Еще странней с картиной Серова. Почему Московский музей авангарда попадает под санкции? Впрочем, называют как владельца и музей в Днепропетровске. На который не упала пока ни одна бомба, но по случаю военных действий картину решено не отдавать...