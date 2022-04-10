Финляндия выпустила в России задержанные на границе полотна, возвращавшиеся из европейского турне. Но некоторые картины все же задержали на западе.
Задержанными в Париже картинами оказались "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Задержанная французскими властями картина Кончаловского, которая была написана в 1910 году, принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену, находящемуся под санкциями.
Другая картина, оставленная во Франции, - портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда.
Ситуация неприличная. Почему картина русского художника, принадлежащая российскому гражданину Авену, пусть и находящемуся под санкциями, которую он дал по доброте душевной посмотреть западной публике, теперь останется в Париже?
Еще странней с картиной Серова. Почему Московский музей авангарда попадает под санкции? Впрочем, называют как владельца и музей в Днепропетровске. На который не упала пока ни одна бомба, но по случаю военных действий картину решено не отдавать...
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ТОТ ЖЕ ВЕНЯ РУССКИЙ. написал 10.04.2022 12:11
центры и где живет жидовская диаспора-в центры.Главную Синагогу мира не
дадут бомбить ни в Кремле,ни в Йорке,ни в НАТЕ!
А окраины с бедотней снесут по наводке "Путина" и Шойги!