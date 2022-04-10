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Московский листок

НАТО вступает в Третью мировую

Опубликовано 10.04.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 1
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Докричались: "Всех нагнем! и "Можем повторить!"
Взгляд со стороны написал 10.04.2022 12:38
Никто бы никуда не вступал, если бы власти милитаризованной России не угрожали бы всему миру ядерным оружием.
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