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Московский листок

Марин Ле Пен получила серьезный шанс

Опубликовано 11.04.2022 в разделе комментариев 0

франция выборы
Марин Ле Пен получила серьезный шанс

МВД Франции опубликовало первые официальные данные подсчета голосов на первом туре президентских выборов в стране. Согласно им, глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,8 процента голосов, действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,2 процента. 

Я уже писал, что предсказывать итоги выборов во Франции дело неблагодарное. Хотя то, что во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен - утверждал.

"Опубликованные перед первым туром результаты опросов отдают победу Макрону с минимальным отрывом от Ле Пен. 

В Москве традиционно ставят на Ле Пен, но именно благодаря этому она, скорее всего, проиграет. 

Наиболее перспективным, хотя и тоже маловерятным президентом мог бы стать Меланшон, но как ему победить, если рядом с ним идет еще целый выводок левых - от коммунистов до социалистов? Он просто не выходит во второй тур, хотя в паре Макрон-Меленшон у него было бы преимущество. 

Ле Пен для Макрона удобный противник. Так оно выглядит поначалу. 

Хотя выборы во Франции - это всегда неожиданности, одной из которых был, кстати, сам Макрон..."

Но в пользу Ле Пен сильно играет сегодня пусть небольше, но преимущество перед действующим президентом. Да полтора процента - это совсем не мелочь. Практически всегда, если действующий начальник не выигрывает в первом туре, то проигрывает во втором. Возможно, это й есть та неожиданность, о которой я говорил выше.

А.Б.



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