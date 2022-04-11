Наши враги нас никогда не подводят

Запад не просто ненавидит Россию. Он глубоко презирает ее, и не собирается даже имитировать какие-то дипломатические маневры для решения украинской проблемы.

«Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным путем. "Эта война будет выиграна на поле боя", - написал Боррель в Twitter.

Приехавший с визитом на Украину британский премьер Борис Джонсон, является наиболее последовательным сторонником идеи, что переговоры Украины с Россией - пока плохая идея, потому что Киев должен вначале одержать военную победу, и только затем заключить мир с потерпевшей поражение Россией.

Никаких мирных переговоров! – это требование все настойчивее и настойчивее звучит из уст самых разных западных политиков.

И что теперь делать с примирительным блеяньем российского МИДа и Пескова?

И это вновь и вновь напоминает историю с «похабными Минскими».

Больше всего мы боялись, что Киев начнет имитировать выполнение этих договоренностей, изобразит новую админреформу, сквозь зубы промычит насчет прав населения Донбасса на автономию.

И все это дало бы основание умытьв России руки тем, кто долгие годы талдычил насчет «безальтернативности Минских», позволило бы перекрыть донбасскую границу с Россией, впустить туда украинскую погранслужбу, ввести на Донбасс украинские СБУ, МВД…а там уже и полный разгром всего донбасского сопротивления был бы неминуем.

Ну, а российский МИД развел бы руками : «Нас опять обманули!»

Но Запад не стал даже изображать реализацию, и заставлять Киев имитировать движение в направлении выполнения Минских.

Еще чего, потворствовать преставлению России, как выигравшей в противостоянии с Украиной по донецкому вопросу!

Никаких уступок, никаких компромиссов!

И эта политика получила новый толчок в настоящее время.

На мой взгляд, такая оголтелая направленность на ужесточение военных действий на Украине, связана с экономическими потерями Запада.

Они надеются, что Россия не сможет воевать на двух фронтах – на военном и экономическом.

Они рассчитывают, что военная операция обескровит российскую экономику, и она падет, став, наконец, покорным кормом для Европы. И они полагают, что России идется самой выползать из-под санкций, обеспечивая Запад удобрениями и энергетикой в ущерб своей экономике.

Но на самом деле это хорошая новость для нас.

Главная угроза – предательство элит и их желание заключить сепаратный мир. Но мы видим, что Запад примет только капитуляцию, полную и безоговорочную, при этом есть реальная угроза полной ликвидации не только российских миллиардных состояний, нивелирование всех олигархических активов, но и физическое уничтожение российской элиты.

А значит, России нужно выстоять и победить, без оглядки на «уважаемых партнеров», без надежд договориться на почетных условиях.

Вот уж воистину Vincere vel mori.