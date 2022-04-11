Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace получат статус иностранного агента

Российское экологическое общество обратилось к Министерству юстиции РФ с просьбой проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на предмет статуса иностранного агента.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.

Российское экологическое общество обвиняет Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace в «недружественных действиях» в отношении экологической политики РФ. Представители РЭО полагают, что зарубежные организации выставляют действия российского правительства в сфере охраны природы в плохом свете.

Действительно, как можно обвинять правительство?

Я думаю, тут даже не на статус иноагента тянет, а на государственной измену. Шпионаж и диверсии, вот что это такое.

Один из новых законопроектов предполагает упрощение требований к экологической экспертизе при промышленном строительстве. При этом давление экологических НКО будет ослаблено, если зарубежным организациям присвоят статус иностранных агентов.

Правильно, нечего. Я бы еще следом за суверенной демократией ввел понятие суверенной экологи. Потому как что русскому здорово, то немцу смерть.

А.Б.