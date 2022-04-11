Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace получат статус иностранного агента

Опубликовано 11.04.2022 в разделе комментариев 0

экология мусор
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace получат статус иностранного агента

Российское экологическое общество обратилось к Министерству юстиции РФ с просьбой проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на предмет статуса иностранного агента.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, подтвержденное председателем РЭО Рашидом Исмаиловым.

Российское экологическое общество обвиняет Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace в «недружественных действиях» в отношении экологической политики РФ. Представители РЭО полагают, что зарубежные организации выставляют действия российского правительства в сфере охраны природы в плохом свете.

Действительно, как можно обвинять правительство?

Я думаю, тут даже не на статус иноагента тянет, а на государственной измену. Шпионаж и диверсии, вот что это такое.

Один из новых законопроектов предполагает упрощение требований к экологической экспертизе при промышленном строительстве. При этом давление экологических НКО будет ослаблено, если зарубежным организациям присвоят статус иностранных агентов.

Правильно, нечего. Я бы еще следом за суверенной демократией ввел понятие суверенной экологи. Потому как что русскому здорово, то немцу смерть.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
НАТО вступает в Третью мировую
НАТО вступает в Третью мировую
10.04.2022
Без перевода экономики на военные рельсы Россия будет уничтожена Западом
Без перевода экономики на военные рельсы Россия бу...
10.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака из-за санкций против России (0)
Данные миссии ООН по потерям не сходятся с пропагандой (0)
Российская дипломатия спокойно отнеслась к исключению из СПЧ ООН (1)
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace получат статус иностранного агента (0)
Наши враги нас никогда не подводят (7)
Марин Ле Пен получила серьезный шанс (5)
НАТО вступает в Третью мировую (4)
Почему Московский музей авангарда попадает под санкции? (2)
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов (2)
Трамп призвал заткнуться насчет ядерного оружия (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина: первоочередные меры
Дарья Митина Дарья Митина: Вперёд, Франция!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Всюду жизнь
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок таки Кассандра
Михаил Делягин Михаил Делягин: Время обмана: кто нанесет следующий удар?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss