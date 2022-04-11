Российская дипломатия спокойно отнеслась к исключению из СПЧ ООН

- Никакой трагедии в исключении России из СПЧ нет, хотя теперь страна не сможет принимать непосредственное участие в работе органа, - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал, что решения СПЧ носят скорее рекомендательный характер, в отличие от решений Совета Безопасности ООН.
Он добавил, что Москва все равно продолжит вносить свой вклад в укрепление соблюдений прав человека.
Вот насчет "продолжить вклад в соблюдение прав человека", кажется, лишнее. Можно не продолжать.
Уже внесенного достаточно.
А.Б.
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Aleko 1 написал 11.04.2022 09:04