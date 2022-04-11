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Московский листок

Власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака из-за санкций против России

Опубликовано 11.04.2022 в разделе комментариев 0

яд химоружие
Власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака из-за санкций против России

Латвийское предприятие Ventamonjaks не может расплатиться за безопасное хранение 40 тысяч тонн жидкого аммиака, так как главный бенефициар компании попал под санкции, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

"Из-за введенных против России санкций предприятие SIA Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 тысяч тонн опасного вещества — жидкого аммиака, — не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services, которое оказывает Ventamonjaks различные услуги, в том числе обеспечивает хранение аммиака", — приводит канал слова председателя Вентспилсской городской думы Яниса Витолиньша.

Тут надо понять, что аммиак - это настоящее боевое отравляющее вещество, использовавшееся в Первую мировую войну. Потом появились более эффективные средства поражения, но от этого аммиак не стал менее ядовитым.

Поскольку аммиак используется в промышленности, особенно пищевой, в значительных количествах по всему миру, то ЧП с утечками этого вещества, в том числе и с гибелью людей, происходят регулярно.

А 40 тонн аммиака - это очень большое количество, при массовом отравлении такой город как Венспилс вполне может просто исчезнуть.

 А.Б.



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