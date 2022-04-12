Вопрос генералам спецоперации

Кто отвечает?

Итак, идёт война с Украиной, тяжёлая война, числа потерь скрыть ещё можно, а как скроешь могилы? https://vk.com/wall-93978027_282990

Надо ли в этом случае выяснить, кто отвечает за развязывание и проведение этой войны? Думаю, что надо.

И вот тут вдруг и выясняется, что во власти России виновных как бы и нет вовсе. Почему? Потому, что виновны те, кто ОТВЕЧАЕТ за то, в чём обвиняют, а во власти в России за развязывание и проведение этой «спецоперации» НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ! Никто!!

Но почему??

Ответ один и другого ответа не придумаешь: потому, что все, так называемые, «власти России», до крайней степени – до потери пульса - боятся своего участия в этой трагедии. Боятся, что их признают соучастниками убийства своих сограждан и граждан соседней страны.

В результате при общих радостных «патриотических воплях» рядовых дебилов в СМИ и интернете, все властные мерзавцы России стараются извернуться так, чтобы они к этой «спецоперации», были, как бы, ни при чём. Не верите? Смотрите!

Начну с того, что в России стыдливо называется «специальной военной операцией» чистейшей воды агрессивная война, запрещённая не только каким-то там документом трибунала в Гааге (это понятно), а даже статьёй 353 родного Уголовного кодекса. Ну и зачем эта отмазка? И, главное, на кого она рассчитана?

Каким дебилом должен быть человек, чтобы эта отмазка произвела на него впечатление, и чтобы этот конченый дебил с нею согласился? Именно поэтому я не устаю приводить аналогию: если убийца называет своё преступление «простым лишением жизни», то каким нужно быть идиотом, чтобы перестать считать его убийцей и позволить убивать дальше? А власти России – те же депутаты – уверены, что если они назвали войну спецоперацией, то они «в домике». Не виноватые!

Мы не находимся в состоянии войны с Украиной! – уверяют депутаты. А в состоянии чего вы с Украиной находись? Мира? В состоянии «спецоперации»?

Но речь даже не об этом.

Кто приказал убивать?

Итак, считается, что эту войну развязал Президент России В.В. Путин. Но какой из них? Ведь мы настоящего В.В. Путина и на этот раз не увидели, поскольку даже Совещание Совбеза 21 февраля 2022 года, на котором в процесс развязывания войны были впутаны все высшие лица страны, проводил один артист в роли Путина, а зачитывал обвинение Украине – другой артист.

Наиболее умные предатели народа, понимая, что умному человеку невозможно возражать против того, что Президент В.В. Путин исчез, и что совершено преступление захвата государственной власти, в связи с чем роль как бы избранного Президента В.В. Путина исполняют какие-то иные люди, начинают «крутить задом», что, дескать, не имеет значения, кто именно сидит на месте Путина. Типа главное, что кто-то на этом месте Президента сидит, и он командует Россией. И на благо России борется с Америкой! Ура, ура, ура!

Так ведь и этот «некто на месте Путина» не командует Россией!

Да, дежурный артист что-то по телевизору про нападение не Украину устно провякал, но ведь по телевизору о войне вякают и Соловьёв, и Киселёв, и Скабеева, причём, ещё и лучше путина. Но НЕТ И НЕ БЫЛО указа Президента РФ об этом нападении на Украину, об этой «спецорерации». Ещё раз для особо непонятливых: на сайте президента РФ указа о проведении военной спецоперации против Украины нет! Это подробно показал Андрей Трибунский в своём коротком ролике https://www.youtube.com/watch?v=F2m7HZbI8tY. В нужный момент артисты, играющие роль Путина, исчезнут, а в Администрации Президента вам заявят, что они никакого указа о спецоперации НЕ ДАВАЛИ!

Между прочим, нет указа Президента о проведении «спецоперации» и потому, что не дано Президенту России право самому начинать войну и проводить какие-то спецоперации. Конституция РФ вообще ничего Президенту в плане начала войны или любого применения вооружённых сил НЕ РАЗАРЕШИЛА! Ничего!!

Вот права Президента в военных вопросах:

«Статья 87.

1. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.

2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерация вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

3. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом».

Всё. В Конституции РФ о правах президента в военной области – всё! Военное положение Президент объявляет, и это все его права! Да и то – с разрешения сенаторов. Почему так? Потому, что президент выступает в двух ипостасях – он как бы общий руководитель страны и Верховный Главнокомандующий «в одном флаконе».

И Президент, как президент, не то, что не может самостоятельно отдать приказ вооружённым силам открыть огонь по кому-либо, даже уже напавшему на Россию, Президент, повторю, даже военное положение сам не способен объявить – это его решение обязан утвердить Совет Федерации.

Высшая власть главарём быть не желает!

Согласно Конституции РФ, о любом применении в боях вооружённых сил России (о возможной смерти её граждан, служащих в вооружённых силах), высшая власть в России – Федеральное Собрание - обязана принять закон. Это статья 106 Конституции:

«Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

…

е) войны и мира».

Без законодателя – без представителей народа России - никто не имеет права покушаться на жизнь граждан России и посылать их на смерть! Даже тех, кто носит погоны генералов.

А вы слышали про то, что Дума принимала закон о войне с Украиной или хотя бы закон о спецоперации на Украине? Не слышали? Но раз нет закона, без которого военные операции Вооружённых Сил невозможны, то тогда и эта война с Украиной… Нет, не «спецоперация», а НЕ ЗАКОННА! Не так ли?

Ну и что касается использования вооружённых сил за рубежом не в войнах, а без участия этих вооружённых сил в военных операциях (для того, чтобы служить на военных базах, в качестве инструкторов, «голубых касок» и т.д.), то это статья Конституции 102:

«1. К ведению Совета Федерации относятся:

…

г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».

Заметьте, Совет Федерации решает вопрос не о разрешении президенту использовать вооружённые силы в боях за рубежом – это вопрос Государственной Думы, - а о возможности их использования там. И, заметьте, даже к вопросу «использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» Президент тоже не имеет ни малейшего отношения - не имеет даже права на инициативу такого использования – не имеет права обращаться с таким вопросом в Совет Федерации.

Согласно статье 83 Конституции «Президент Российской Федерации:

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов;

е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации…».

Вот на это Президент имеет право. Но соваться в Совет Федерации с предложениями об использовании российских войск за рубежом, Президенту России НЕ РАЗРЕШЕНО!

То есть, согласно основному закону страны, чтобы Президент России, как Верховный Главнокомандующий мог дать приказ, следствием которого станет гибель граждан России в боях,

- депутаты Думы сначала должны принять закон об этом,

- Совет Федерации должен с этим законом согласиться,

и только после этого в действие вступает Президент, но не как президент, а в своей ипостаси Верховного главнокомандующего.

Ещё раз всмотритесь в то, что установил народ (высшая власть) в Конституции: как президент, Президент не имеет никаких прав рисковать жизнью граждан России и сам организовывать и осуществлять военные авантюры, а как Верховный главнокомандующий – обязан получить на это приказ (закон) от законодательной (представительной) власти.

Сенаторы тоже «не дураки»

Но у нас обязательно найдутся юридические умники, которые начнут утверждать, что раз некие сенаторы – Совет Федерации - дали согласие артистам в роли Путина напасть на Украину, то этого вполне достаточно, чтобы бомбить Киев. У нас ведь скоро полностью сравняются по своему смыслу слова «мерзавец» и «юрист».

Но дело в том, что эти юристы слишком хорошо думают о сенаторах. А там такие же трусливые и подлые мерзавцы, как и депутаты Думы. Эти «сенаторы», выражаясь словами Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя», тоже «лямку главаря тянуть не будут».

Вот полюбуйтесь, какое «разрешение на войну с Украиной» Совет Федерации дал артистам в роли Путина:

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации

за пределами территории Российской Федерации

Рассмотрев обращение Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.М. Матвиенко. Москва 22 февраля 2022 года № 35-СФ».

Обратите внимание, что в этом документе нет того, что в нём обязано быть как в документе:

- не указано, от какого числа было обращение Президента;

- не указано, о чём было обращение;

- не указано, как Президента зовут;

- не указано, в связи с чем Совет Федерации решил использовать вооружённые силы за рубежом;

-не указано, в чём заключено использование вооружённых сил;

- не указано, в какой стране их использовать и на какой срок.

Фактически, Совет Федерации СНЯЛ С СЕБЯ КОНСТИТУЦИОННУЮ ОБЯЗАННОСТЬ разбираться с вопросом необходимости использования вооружённых сил за рубежом и вопреки Конституции передал свою власть в этом вопросе «всем президентам России поголовно и во веки веков». Совет Федерации, как видите, теперь разрешает Президентам использовать вооружённые силы где угодно и как угодно, но использовать «в соответствии с Конституцией Российской Федерации».

Оцените маразм!

Ведь в Конституции народ установил, что ни Совет Федерации не имеет права передавать свою власть Президенту (это попрание Конституции), ни Президент не имеет права посылать войска за рубеж и использовать их там.

Когда наступит полный хаос и начнут искать виновных, и вы спросите Матвиенко или какого-нибудь сенатора типа Клишаса, зачем они разрешили Путину «спецоперацию» в Украине, то они вам ответят, что сенаторы никакой спецоперации не разрешали, а всего лишь разрешили ввести войска на территории ЛНР и ДНР, чтобы предотвратить нападение Украины на эти государства в качестве типа «голубых касок». И всё!

Армия воюет на свой страх и риск

Отказ законодательной и исполнительной властей России ИСПОЛНЯТЬ СВОЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДОЛГ и объявлять войну войной – это страшнейшая дискредитация ПРИМЕНЕНИЯ вооружённых сил России, причём, это дискредитация как самой власти, так и Вооружённых Сил, хотя, казалось бы, военнослужащие просто исполняют приказ. Что они могут делать не так?

Так вот, раньше мне этих «исполнителей приказа» было жаль, а сейчас совершенно не жалко гибнущих и становящихся калеками военнослужащих Российской армии. И в Сирии, и на этой войне с Украиной.

Ведь что в жизни увлекало этих военнослужащих, которые сегодня гибнут на Украине, и которых сегодня надо жалеть? Их увлекали мысли о том, чтобы такое вкусненькое покушать, как без болезней какать, сиськи-письки, модные «певцы ртом» и другие подобные вещи, очень нужные им для счастья. Ну и ещё, где для покупки всего этого счастья найти деньги, – для чего они и в армию записались. А Конституцию им читать было западло.

Ну, зачем им на Конституцию тратить время, чтобы узнать, что в стране требуется, чтобы тебя послали умереть в бою? Зачем военнослужащему собственными мозгами шевелить, если есть твой начальник, который всё тебе расскажет, если в телевизоре каждый день что-то болтает кто-то, кого называют президентом? Ведь и начальник, и этот болтун тебя не обманут! Не так ли?

Ну и вот теперь эти умники, сэкономившие силы на чтении Конституции, гибнут на Украине в условиях, когда НАРОД РОССИИ, через конституционные органы государственной власти НЕ ДАВАЛ ИМ ПРИКАЗА ВХОДИТЬ в Украину и там убивать с риском быть убитыми. От органов государственной власти России, повторю, есть много «поцриотической» болтовни, но приказа нет! Следовательно, нет в России никого, кто отвечает за то, что вы на Украине делаете. Нет никого, кроме вас! По сути того, что сейчас происходит, всё, что Вооружённые Силы России на Украине делают, они делают сугубо на свой страх и риск!

Вот давайте представим аналогию, чтобы лучше понять то, что может произойти уже в недалёком будущем.

Представим, что некий генерал затеял спор с соседом из-за границ дачного участка и дал личный приказ взводу солдат, одетым и экипированным как солдаты Российской армии, провести военную спецоперацию - вторгнутся к соседу, перенести забор, ограбить соседа и т. д. Подчеркну – приказ дало не Федеральное Собрание России от имени народа – не законная власть, и даже не Президент, - а только непосредственный начальник этих солдат.

А сосед вдруг оказался не робкого десятка - кого-то из солдат убил, кому-то ноги переломал, кого-то захватил, посадил в подвал и поиздевался над захваченным «не по-детски».

Вот и первый вопрос – будут ли эти захваченные соседом солдаты считаться военнопленными и находится под защитой Женевской конвенции, или с ними сосед может обращаться как с простыми бандитами? Ведь они же в военной форме и документы у них в порядке? Да, но Федеральное Собрание России никакой войны с этим соседом не объявляло, тем самым в бой этих солдат не посылало. Они для соседа не солдаты, а бандиты, а законы войны не для бандитов писаны.

Второй вопрос, будут ли убитые солдаты считаться погибшими при защите России и будут ли их вдовы и семьи получать пособие? Их же на смерть послал не хрен собачий, а настоящий генерал Российской армии! Это вопрос?

Третий вопрос. Будут ли покалеченные злым соседом солдаты считаться инвалидами войны и получать соответствующие пенсии? Войны-то, повторю, нет! Есть только спецоперация генералов.

Четвёртый вопрос, будут ли считаться действительными награды, полученные солдатами от генерала за попытку ограбить соседа генерала?

И, наконец, будут ли эти солдаты считаться участниками боевых действий по защите интересов России?

Сейчас – да! Сейчас будут! Сейчас в это верят все! Что-что, а уж вера в «святого путина» сейчас в России крепка как никогда. Но долго ли будет это «сейчас» длиться?

А преследование по статье 353 УК РФ, между прочим, не имеет сроков давности.

Вот и вопрос

Вот поэтому у меня вопрос к генералам – к тем, кто непосредственно послал солдат на подвиг и на гибель. Ну, положим, тупые солдаты считают, что Конституция – это любовница Путина, но вам то, генералам, кто запрещал прочесть Конституцию России и уяснить для себя, в каких случаях вы получаете право РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ граждан России?

И раз и вы считаете Конституцию любовницей Путина, а умственное развитие и вам не позволяет самим понять, что там в Конституции РФ к чему, то почему бы вам не выяснить этот вопрос у депутатов Государственной Думы?

Задать им вопрос: согласно статье 106 Конституции РФ, в России вопросы войны и мира решает Государственная Дума России, почему Государственная Дума не разрешила вопрос войны и мира с Украиной, объявив ей войну, и тем самым не предоставила российским генералам право осуществлять военные операции на Украине?

В Думе тоже дебил на дебиле, но они будут обязаны вам что-то ответить.

P.S. Мне постоянно задают вопрос, зачем ты это всё пишешь? Ведь всё равно никто не реагирует. Но ведь это - пока не реагируют. Но когда начнётся полный хаос, и новая власть прикажет прокуратуре искать виновных, то вы же знаете, кого в сегодняшние прокуроры понабирали. Этих прокуроров заменят на новых, а новые могут и не иметь опыта. Вот и я подсказываю тем, кто в будущем встанет на место прокуроров, по какой статье, кого и как обвинять в преступлении, не имеющем сроков давности.