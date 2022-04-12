Володин призвал лишать гражданства

Спикер Госдумы выразил сожаление, что в законодательстве не предусмотрена процедура лишения гражданства и добавил, что ее введение было бы правильным.

Он призвал лишать российского гражданства и запрещать въезд в страну для тех, кто по-предательски поступает по отношению к стране.

Так он прокомментировал информацию об устройстве на работу бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой в Die Welt.

По его словам, подавляющее большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, понимает ее необходимость для безопасности страны и людей, но есть и те, кто ведет себя "подло, предательски".

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Интересно, а как нужно поступать с депутатами, которые публично призывают нарушать Конституцию?

А Конституция в статье 6 (п 3) прямо гласит: "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

Более того, спикер Госдумы прямо указывает, что политическая нелояльность гражданина, по его мнению, должна караться лишением гражданства. Даже антивоенная позиция, которая никогда не осуждалась нашей страной за всю предыдущую историю ее существования, теперь, по мнению Володина, несовместима с гражданством РФ.

А может, отменить вообще эту Конституцию, все равно только мешает серьезным людям?

Кстати, даже парламент этим обременять не стоит - это вполне можно оформить решением Генпрокуратуры, отнеся текст Конституции к экстремистским материалам. Да начните читать сейчас первую главу Конституции, прям с самого начала перед лицом представителей власти, скажем, полицией или Росгвардией - да вас сразу же задержат и привлекут!

Моежете даже поставить эксперимент - выйти на Красную площадь с книжечкой Конституции РФ и посмотреть, сколько минут вам удастся простоять с ней. А потом в суде поробуйте предьявить Конституцию в качестве доказательства вашей невиновности - то-то судья посмеется!

А что до предложения Володина, то я просто поражаюсь его беззубости - ну разве изменник Родины сильно огорчится, если его лишат гражданства? Да тут же уедет из страны за казенный счет и устроится в Die Welt. Все так делают.

Надо установить кол на Красной площади, на самом Лобном месте, и сажать на него всякого, кто посягнет! И даже того, кто только подумает посягнуть. Вот это наказание.

А.Б.