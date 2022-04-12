Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовывать имущество

Речь об имуществе лиц, распространяющих фейки о вооруженных силах России из-за рубежа. С соответствующей инициативой парламентарий обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает РИА Новости.

В запросе отмечается, что эти люди «пренебрегли своей Родиной, нашими национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе».

Понятно, что с ухудшением ситуации будет все больше инициатив, причем от статусных людей, в стиле покойного Жириновского. Или живого и здорового Володина.

И уже вообще никого не волнуект, что такие инициативы прямо противоречат Основному закону и по идее сами должны становиться предметом внимания прокуратуры.

К примерцу, Статья 35 конституции в пункет 3 гласит: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда".

Ну а депутат обращается непосредственно к Следкому, который судебным органом не является. Мол, отнимите у них имущество, а то они президента не слушаются...

Думаю, следующей инициативой будет предложение брать в заложники родственников. А что?

Написал фейк про нашу армию или военно-морской флот - получи превентивный арест мамы с папой.

Нам стесняться некого, мы в своем праве, холопов своих казнить и миловать вольны...

Кстати, я тоже, хоть и не депутат и даже не узник спецпсихушки, но тоже хочу внести свою лепту в победу Великой Отечественной спецоперации.

В годы Второй мировой спецоперации в США арестовали всех японцев, в том числе граждан страны, и направили их в концлагеря. Миллиона два что ли...

Вот и у нас следует всех граждан украинского происхождения интернировать на время спецоперации. А то мало ли... Вот прямо с Матвиенко и начать.

А.Б.