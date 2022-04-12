Сегодня День космонавтики

Раньше я поставил бы эту новость первой, но сейчас даже в топах российских медиаконцентраторов о дне 12 апреля ничего нет.

Хотя формально 12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

И никто этого указа не отменял.

Кстати, в СССР коллегиальный орган, президиум Верховного совета, выпускал указы, а про указы лично Брежнева или Хрущева не сслыхали. А в прекрасной России - только персонально начальники - президент, губернаторы... Ни Дума, и Совет Федерации указов не издают.

Такое чувство, что у нас стесняются Гагарина. Уже давно за границей этот день отмечают куда содержательней, чем у нас.

Зато ряд государственных СМИ поздавляют нас с 780-й годовщиной победы святого благоверного князя Александра Невского над немецкими рыцарями.

А.Б.