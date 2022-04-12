Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня День космонавтики

Опубликовано 12.04.2022 в разделе комментариев 0

космос гагарин
Сегодня День космонавтики

Раньше я поставил бы эту новость первой, но сейчас даже в топах российских медиаконцентраторов о дне 12 апреля ничего нет.

Хотя формально 12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

И никто этого указа не отменял.

Кстати, в СССР коллегиальный орган, президиум Верховного совета, выпускал указы, а про указы лично Брежнева или Хрущева не сслыхали. А в прекрасной России - только персонально начальники - президент, губернаторы... Ни Дума, и Совет Федерации указов не издают.

Такое чувство, что у нас стесняются Гагарина. Уже давно за границей этот день отмечают куда содержательней, чем у нас.

Зато ряд государственных СМИ поздавляют нас с 780-й годовщиной победы святого благоверного князя Александра Невского над немецкими рыцарями.

 А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
НАТО вступает в Третью мировую
НАТО вступает в Третью мировую
10.04.2022
Без перевода экономики на военные рельсы Россия будет уничтожена Западом
Без перевода экономики на военные рельсы Россия бу...
10.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Водителям в Москве предложили разрешить покидать место ДТП (0)
Сегодня День космонавтики (0)
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовывать имущество (0)
Володин призвал лишать гражданства (9)
Вопрос генералам спецоперации (10)
Власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака из-за санкций против России (3)
Данные миссии ООН по потерям не сходятся с пропагандой (3)
Российская дипломатия спокойно отнеслась к исключению из СПЧ ООН (2)
Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace получат статус иностранного агента (1)
Наши враги нас никогда не подводят (27)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Украина объявила нам торговое эмбарго: сколько денег потеряет Россия
Михаил Делягин Михаил Делягин: Бой изнутри: диверсия, план или ошибка?
Дарья Митина Дарья Митина: Хорошо посидели!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: В России обиделись на Борреля, предложившего довести спецоперацию до конца
Михаил Делягин Михаил Делягин: Экономическая импотенция катастрофических масштабов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss