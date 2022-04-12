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Московский листок

Водителям в Москве предложили разрешить покидать место ДТП

Опубликовано 12.04.2022 в разделе комментариев 0

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Водителям в Москве предложили разрешить покидать место ДТП

Это необходимо для того, чтобы избежать повторных дорожных происшествий, о необходимости проведения такого эксперимента заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - давно что-то о нем не было слышно. Я уж думал, не заболел ли часом?

Хуснуллин рекомендовал правительству столицы, МВД, Минтрансу РФ и ряду других ведомств до 1 июля разработать комплексный план мероприятий «по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы».

Проблема с так называемыми повторными ДТП стоит в столице достаточно остро. Речь идет о наездах на людей, а также о столкновении с автомобилями в ходе оформления дорожной аварии. В результате этого ежегодно гибнут от 25 до 40 человек.

Ну вот, и от Хуснуллина может быть польза, проект осмысленный. Но думаю, с начала следут разобраться с проектами Володина и Хамзаева, а потом уже разбираться с этими десятками погибающих на дороге из-за дурацкой нормы ПДД.

Кстати, это норма действует минимум лет двадцать, то есть из-за нее погибло минимум 500-800 человек. И вот только сейчас сообразили...

 А.Б.



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