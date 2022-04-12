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Московский листок

Украинский терроризм: рельсовая война и другие печальные события

Опубликовано 12.04.2022 автором в разделе комментариев 4

украина терроризм война киев
Украинский терроризм: рельсовая война и другие печальные события

В Шебекинском районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно.

Ранее в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере полуострова Крым был введен высокий уровень террористической опасности. Такой же режим будет действовать на территории нескольких районов Краснодарского края. Жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления людей, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. В Белгороде также запретили запускать фейерверки, чтобы не пугать окружающих громкими звуками.

***

Вообще-то об украинском терроризме в приграничных районах РФ речь пошла сразу после начала событий на Донбассе, в 2014-м году. Но тогда официальные власти предпочитали квалифицировать инциденты как угодно, только не как территоризм, тем более с национальным оттенком.

Вот только краткий обзор событий, которые могли быть квалифицированы как украинский терроризм.

В Ленинграде рвануло возле библиотеки Чернышевского, подростку оторвало кисть

Но почему не прослеживается никакой связи с аналогичным происшествием в Ростове-на-Дону? Когда человек поднимает пакет, находит там фонарик, включает - и ему отрывает руки!  Там, кстати, тоже счастливо избежали слова "теракт", списав все на несчастную любовь. Правда, в "романтической" версии есть одна нестыковка - зачем взрывать мужа, если в стране существует процедура развода?

К тому же в тот день в Ростове обнаружили еще два подозрительных фонарика, взрывотехники подорвали их - и объявили, что это были "просто фонарики".

Следственный комитет Ростовской области грозит наказанием за сообщения о взрывных устройствах

И вот видео, на котором, примерно на 28-й секунде отчетливо слышен взрыв и соответствующие возгласы свидетелей.

В Ростове произошел третий взрыв

Потом нашли армейскую бомбу на железнодорожных путях, ее тоже подорвали - и тут же позабыли про нее, как не было. Следком же предупредил...

В Ростовской области нашли армейскую бомбу вблизи железной дороги 

Затем взорвался жилой дом в Таганроге - это списали на бытовой газ.

Очередной взрыв в Ростовской области. Взрыв газа? 

Правда, потом экспертиза выяснила, что газовое оборудование было как раз-таки в порядке... Но все равно - газ.

А газ ли взорвался в Таганроге на улице Шаумяна? 

В Самаре задерживают предполагаемого украинского шпиона, который, в том числе, сознается в том, что проводил съемку на ростовском железнодорожном вокзале и автовокзале, изучал систему охраны этих объектов. И в тот же день там находят две ручные гранаты...

Украинского шпиона отпустят домой

В Самарской области нашли гранаты

В Ростове нашли две гранаты - и опять "никакого терроризма" 

И все эти события между собой совсем никак не связываются! Вообще никак, хотя сегодня на Украине проходит "симметричное" задержание гражданина России, которого обвиняют в "подготовке терактов" - как и предложение СБУ помочь России в раскрытии теракта в Питерском метро это фактически уже "признательные показания". Но все равно между собой это все никак не связывается и не связывается...

Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте

Единственное событие, в отношении которого используется слово "теракт" - это взрыв в метро. Тут ни взрыв бытового газа, ни любовный треугольник как-то не монтируется, хотя Путин и назвал одной из версий - бытовую. 

И в питерском метро опять молодой человек с рюкзачком, безоболочное взрывное устройство небольшой мощности - тяжелые последствия взрыва связаны с тем, что он произошел в относительно небольшом замкнутом помещении.

Вот так выглядел вагон метро в Москве после взрыва около 1 кг тротила на "Автозаводской" - вагон не просто раскурочило, но он принял бочкообразную форму.

А вот результаты взрыва в Петербурге - не обращаем внимания на кровавые детали, смотрим, что не только конструкции, но и даже внутренний интерьер вагона пострадал не очень сильно.

О чем это говорит? Наверно и о том, что у всех взрывов прошедшей недели есть общая черта - безоболочное самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Люди разные, города разные, а почерк-то схожий...

Почему не предположить, что в основе всего - одна методичка, возможно, один инструктор? Ну или одно подражделение - "Спецрезерв" или еще что...

Кстати, украинский след совершенно не противоречит исламскому - во-первых, любая спецслужба, когда есть возможность, предпочитает выступать "под чужим флагом". А во-вторых, современное украинское государство широко использует исламский терроризм в своих целях - та же группировка "Хизб-ут-Тахрир", запрещенная в России и многих других странах, на Украине функционирует вполне легально. Ленур Ислямов во главе специфического "исламского" формирования проводит террористические и экстремистские акции не только в отношении Крыма, но и теракты на территории самой Украины - вспомним подрывы ЛЭП в Херсонской области и активное противостояние боевиков Ислямова с украинской же милицией (был даже ранен полковник МВД Украины), с укринскими же пограничниками - и все это при покровительстве из Киева сходит ему с рук. Почему? Да потому что под прикрытием "исламистов" Ислямова СБУ проводит свои акции.

СБУ пытается отвести от себя подозрения в организации теракта в Петербурге

Странно, а что мешает тому же Ислямову провести акции устрашения на территории противника, которым там вполне официально считают Россию? Тем более, что он об этом заявлял публично... Да что там маргинальный Ислямов - в свое время целый замначальника генштаба Украины в прессе обсуждал возможности нападения на российские регионы. Почему же ГУР, входящему в структуру ГШ, не готовить почву для этого? Отрабатываются методы диверсионной деятельности - мины-закладки на коммуникациях, мины-ловушки для запугивания населения, политический террор "под чужим флагом". Всё как по учебнику...

Странно, что у нас этих учебников не читают.

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Всего комментариев к статье: 4
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Опять японские шпиены делают подкоп до самого Кремля!
исследователь дурификации населения России написал 12.04.2022 11:58
"А почему же тогда именно они же и категорически отрицали тьеракт, а списывали все на "бытовуху"?" ----------------
Когда надо - списывают на бытовуху. Когда надо, происходит внезапное "доследование" событий. И результате все как всегда. "Террористы, террористы, кругом одни террористы!" "Отечество в опасности!" Итд.итп.
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Война идет гражданская, неофеода-а-альная война !
С.П.Вдиван написал 12.04.2022 11:46
От стремительных наскоков перешли к позиционной долговременной осаде с помощью требушетов и стенобитных таранов. Закидываем их укрепления и скопления, берем измором. В ответ получаем подкопы разные...
Подобными темпами - еще лет сто грандиозных усилий и сплочения вкруг столпа государственного !
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Re: Такое уже практиковалось в России
хахахахахахахахахахххддд написал 12.04.2022 11:44
То есть армейские мины-ловушки разбрасывали в Ростове российские силовики? А почему же тогда именно они же и категорически отрицали тьеракт, а списывали все на "бытовуху"? Как-то не сходится.
И зачем российским силовикам подрывать собственную технику на своем полигоне?
И зачем травить сотрудников завода?
Еще римляне говорили: ищи, кому выгодно
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Такое уже практиковалось в России
Кстати написал 12.04.2022 11:39
1. Обычные операции российских силовичков в стиле "рязанский сахарок", для того, чтобы поддерживать высокий градус милитаристского угара в обществе, нагнетать ненависть к украинцам и выгнать как можно больше россиян на утилизационную мясобойню на Украине.
2. Хотя насчет Белгорода есть сомнения. Скорее всего, там появились белгородские партизаны, которые делают все возможное, чтобы мясобойню остановить и хоть как-то спасти честь России.
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