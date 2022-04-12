Украинский терроризм: рельсовая война и другие печальные события #анатолийбаранов #госдума #социалза Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Не забывайте VPN! В Шебекинском районе Белгородской области повреждены железнодорожные пути https://www.forum-msk.org/material/ne... 2 Володин предложил нарушить конституцию https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовывать имущество 4 Сегодня День космонавтики 5 Водителям в Москве предложили разрешить покидать место ДТП в рамках эксперимента 6 Депутат Черняк предложил запретить Ютуб на 10 лет 7 Глава украинского Минфина Сергей Марченко заявил, что страна сейчас находится в "худшем" финансовом положении



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