Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самая непостижимая тайна советской цивилизации

Опубликовано 12.04.2022 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #делягин

Доктор экономических наку, депутат государственой думы Михаил Делягин раскрыл самую непостижимюу для строителей блатного феодализма тайну советской цивилизации!

#Госдума, #СоциалЗа, #Делягин



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм: рельсовая война и другие печальные события
Украинский терроризм: рельсовая война и другие печ...
12.04.2022
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
12.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самая непостижимая тайна советской цивилизации (0)
Украинский терроризм: рельсовая война и другие печальные события (0)
Украинский терроризм: рельсовая война и другие печальные события (4)
Водителям в Москве предложили разрешить покидать место ДТП (1)
Сегодня День космонавтики (1)
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовывать имущество (2)
Володин призвал лишать гражданства (9)
Вопрос генералам спецоперации (12)
Власти Вентспилса не могут обеспечить хранение аммиака из-за санкций против России (3)
Данные миссии ООН по потерям не сходятся с пропагандой (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Украина объявила нам торговое эмбарго: сколько денег потеряет Россия
Михаил Делягин Михаил Делягин: Бой изнутри: диверсия, план или ошибка?
Дарья Митина Дарья Митина: Хорошо посидели!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: В России обиделись на Борреля, предложившего довести спецоперацию до конца
Михаил Делягин Михаил Делягин: Экономическая импотенция катастрофических масштабов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss