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Московский листок

Макрон ищет ключ к сердцу Путина. Ключ нашел, сердца пока нет...

Опубликовано 13.04.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Макрон ищет ключ к сердцу Путина. Ключ нашел, сердца пока нет...

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российский лидер Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее в кругу западных стран. Об этом французский лидер заявил в интервью журналу Le Point, очередной номер которого выйдет в четверг.

"Одно из сокровищ Европы, которую мы строим, - это ее отказ от гегемонии, - утверждает Макрон. - Путин возродил мечту об империи. Нарушен принцип территориальной целостности, который с момента окончания Второй мировой войны являлся догмой, закрепленной Парижской хартией 1990 года, и знал лишь одно исключение - в Югославии".

"Важно также, чтобы Европа переосмыслила свои отношения с Турцией и Россией, иначе она не сможет жить в мире. Это также поможет приблизить эти страны к нам", - считает французский президент. 

***

Интересно как они все говорят перед выборами. Жалко, у нас выборов давно нет, а то могли бы много, чего услышать...

И разве Путин возродил мечту об империи, а не Де Голль?

И разве принцип территориальной целостности был нарушен только в Югославии, а не в Германии, которая поглотила ГДР?

Не говоря уже о распаде СССР, который тоже нарушал принцип территориальной целостности. А выделение республик Прибалтики еще из СССР? А раздел Чехии и Словакии?

В конце концов, раздел Кипра тоже произошел вопреки принципу целостности...

Так что раздел Украины вовсе не уникальное событие, уникальна лишь реакция на него со стороны Запада. 

Но призыв более тесно сотрудничать в рамках единой Европы с Турцией и Россией - он сохранится после второго тура выборов? Ведь случись это "более тесное" сотрудничество раньше, то и украинского кризиса бы не было.

В принципе, предложение Макрона "отмотать всё назад" очень привлекательно. И навряд ли было бы возможно без скрытого обострения отношений между англо-саксами и Европой, инициированного фрондой Путина. Собственно, проект евро уже был таким обострением.

Не зря же Макрон сказал: "это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир". Не зря...

А.Б.



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