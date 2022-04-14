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Московский листок

Путин и Лукашенко собрались на Луну

Опубликовано 14.04.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

космос рогозин
Путин и Лукашенко собрались на Луну

После того, как по приказу Путина была затоплена национальная космическая станция "Мир", а главой Роскосмоса стал интернет-тролль Рогозин, в отечественном эфире раздаётся бесконечная бравурная песнь а-ля "наши корабли бороздят просторы Вселенной". День космонавтики 2022 года национальные лидеры России и Беларуси решили отметить межгалактическим саммитом на космодроме "Восточный".

 

Космодром "Восточный" - один из символов путинской России, притча во языцех. На его строительстве с 2010 по 2019 годы, как передавали телевизионные "Вести", был украден каждый десятый рубль. Пресс-секретарь президента Песков докладывал, что из бюджета сюда был выделен 91 миллиард рублей, из которых жуликами были уведены 11 миллиардов. Только на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, но, констатировал Песков, полностью прекратить воровство не удалось. И здесь в самых суровых условиях находятся люди, чьё призвание, как говорили в "Городке", Родину расхищать.

 

Потому, безусловно, объект может стать центром притяжения туристов. Если в советское время все мы следили за полётами космонавтов (кому сейчас это интересно?), то теперь можно с удовольствием наблюдать за коррупционными скандалами и судебными процессами. Представляется шанс практически в режиме реального времени видеть, как бюджетные деньги наполняют карманы взяточников и мошенников: побеседовать с рабочими, которым месяцами задерживали зарплату, забраться в пустоты выполненного с браком стартового стола космодрома и т.п.

 

Так что прибытие на праздник Лукашенко не случайно. Запуск пилотируемого корабля постоянно откладывается, зато планы на будущее становятся всё грандиознее и смелее. Что космические телескопы проклятого Запада? Что марсоходы? Что Маск, проекты которого обсмеивает в твиттере главный координатор стройки "Восточного"? Вот-вот на сайте Роскосмоса появится страничка о лунной программе, и Рогозин нам снова споёт.

 

Надо сказать, что картофельный диктатор тоже не ударил в грязь лицом. Если у Путина передовые космические технологии - в нынешнем январе не долетевший до орбиты разгонный блок «Персей» ракеты «Ангара А-5» устроил над Австралией фейерверк стоимостью 7 млрд руб. и грохнул оземь под эхо от истошного крика Рогозина "Пошла, родимая!", то у Лукашенко лучшие в мире спецслужбы. Пару лет назад они перехватили разговор Майка и Ника между Варшавой и Берлином о том, что никакого отравления Навального не было. А в этот визит на космодром белорусские спецслужбы позволили ему сообщить об украинской Буче, разгром которой и сотни трупов мирных жителей стали результатом британской спецоперации.

 

В итоге Путин, Лукашенко и Рогозин поблагодарили друг друга за свершённые ими великие деяния, и рейтинг их вырос до 80%.



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