Донбасс надо принимать в состав России немедленно

Один знакомый, и даже бывавший в европах, удивляется психозу запада по поводу «спецоперации». Ай-ай-ай, что творится, причитает он, и уже главный дипломат Евросоюза Боррель говорит о поддержке войны. Мол, европейская цивилизованность испарилась. Но у автора этих строк подобные сожаления вызывают саркастическую улыбку. Наоборот, все происходящее сплошная классика и, если знать основы марксизма. Иначе и не может быть в эпоху кризиса государственно-монополистического капитализма (ГМК) и кануна социалистической революции.

Сразу к делу. Инфляция доллара где-то 8.6 % по Fox Business. Кто ж будет покупать штатовский долг по ставке ниже, и обкрадывая самого себя. Следовательно, долг рискует подорожать резко, и карачун по спирали вниз. Выходит, если действовать мирно, и за свой счет; то надо или поднимать ставку ФРС а-ля Пол Волкер; или менять налоги-расходы и уменьшать дефицит бюджета; а скорее всего, вместе.

Еще раз, это сплошная буржуазная рутина. Если первый вариант; то слишком много «зомби»-компаний в Штатах, и любое перечисленное действо ножом по горлу. Это будет гарантированным банкротством с безработицей и социальным взрывом (а ситуация уже на пределе). Поэтому и Евросоюз впрягся по полной, спасая важнейший штатовский рынок. Если один из сиамских близнецов сдохнет, то и другому кирдык. Вот и все. И никакой конспирологии.

А если немирно, и за чужой счет - то Украина в самый раз. В этом и вся суть дела, и о чем подробнее ниже. Если бы автор этих строк был ни то, что на месте Байдена, а хоть Бореля, хоть Шольца, хоть Макрона – он бы действовал еще жестче. И ничего личного, а просто бизнес.

***

Само собой, за чужой счет «интереснее». К примеру, можно продавать штатовские углеводороды вместо российских (хотя и не только, но для краткости). И если кто-то думает, что евросоюзовская элита так уж против высоких цен Штатов, это верно отчасти. А скорее всего, совсем неверно. И по простой причине. Лучше послать лесом дешевые российские углеводороды и покупать дорогие штатовские, но зато спасти весь американский рынок с соответствующим европейским сбытом – чем угробить этот рынок в принципе. Лучше потерять копейку, чем весь рубль. Более того, если оболванить европейских трудящихся «ужасами Украины», то они и будут страдать. А евросоюзовский чиновник с высоким окладом может позволить себе и бензин, и продукты, и прочее. Вот и выходит, что даже трата копейки «для своих» под вопросом.

Парадокс лишь в том, - и чуть ли ни единственный случай в истории, - когда российский народ страдает хотя бы за дело. Кто ж спорит, что лучше быть здоровым и богатым, а не бедным и больным; но все же, Россия борется хотя бы с милитаристской и нацистской угрозой у своих границ. А то, что военные биолаборатории были под боком, и Киев хотел напасть на Донбасс, голая правда (только решать эту правду надо эффективнее). А вот распустившемуся и потерявшему классовый нюх европейскому трудящемуся не позавидуешь. Банкет во многом за его счет. Что ж поделать, раньше надо было думать.

Это к тому, что вот вам и верность марксистской идеологии. Вот вам и непреходящая ценность «совковой» книжки «Научный социализм». Если претворять ее положения в жизнь, то они приносят огромные деньги не только внутри страны, но и снаружи. В частности, если бы прежние коммунистические и социал-демократические партии были в Европе, пусть и с помощью СССР, то и бандеровцы были бы разгромлены быстро, и санкции под большим вопросом.

И смысл статьи в том, что никуда ни европейским, ни российским трудящимся не деться. Или социализм и прогресс – или капитализм и война. Или революция – или воронка кризиса мирового ГМК. А вы думали, Марксы да Ленины, так, на улицу прогуляться вышли?!... Ну-ну. Вот когда хлебнёте лиха через край, то и прибежите «спаси и помоги». И все будет настолько лично, и вплоть до физического выживания - что просто социализм. Одно из двух.

***

Уже один «военный эксперт» поехидничал, что все, кранты тебе, Копылов. Тысяча морпехов сдалась в Мариуполе, и твои «панические пророчества» коту под хвост. Но это несерьезно от слова «совсем». Во-первых, да будь хоть весь Мариуполь взят, серьезная речь идет о донбасской группировке. А во-вторых, автор не против «спецоперации» в принципе. Наоборот, за эффективное проведение, а не как сейчас. Это разные вещи абсолютно, и паника здесь и рядом не стоит.

В частности, ведь это объективный факт – кликните хоть сейчас в поиск статей автора на сайте, и когда «патриоты» еще ходили расфуфыренными – где говорилось, что не надо соваться на правобережье Днепра. А надо закончить с левобережьем быстро и точно, разве что с включением Херсона. Ну и, чем любовь закончилась?!.. То-то и оно. А бомбить всякие базы на правобережье можно было и без окружения Киева с Черниговым. И не надо про отвлечение сил. Чепуха. Хотели все и сразу, а получилось как всегда.

Ан нет, всякие Подоляки с Онуфриенко опять «все хорошо, прекрасная маркиза», и «Киев будет наш». А нахрена, спрашивается?!.. Вот мне, коренному сибиряку, и прожившему в России пятьдесят с гаком лет (в отличие от некоторых), это пофиг абсолютно; потому что опять будут качать денежки из Сибири на всякие «мировые проблемы». Блин, хотя бы один МС-21 не можем довести до ума; а вот на Киев непременно. Ну как же, кушать невозможно без этого.

Поэтому, с одной стороны, да, автор за спецоперацию. Но, с другой стороны, только на Левобережье с Херсоном. Пусть Кремль сделает хотя бы это… и то под большим вопросом. А насчет Киева только после социалистической революции и появления СССР. Тогда и насчет Парижа с Вашингтоном можно поговорить; но это отдельная история. А нынешним единороссам, дай бог, хотя бы освободить Донбасс. Но похоже, и до этого может не дойти. Так что никакой «паники» - а наоборот, разумная страховка.

Единственно, Подоляка прав, что днепровские мосты надо рушить для остановки киевских мобресурсов (но тогда «патриоты» противоречат сами себе). Ну так, тем более. То есть, если не лезть на правобережье – то и мосты не нужны, и долой их. А если политиканство вместо политики, и к президентскому столу вместе с правобережьем – да, нужны. Так в том-то и принцип. Или жадность фраера губит, и донбасская группировка будет снабжаться до упора – или нам чужого не надо, но тогда и разгром нужен без мостов и ресурсов. Или туда, или сюда. Кто окажется правым стратегически – тот и победит.

Более того, принимать ДНР и ЛНР в состав России надо ИМЕННО СЕЙЧАС! Буквально с сегодня на завтра. Даже лектор какого-нибудь обкома КПСС понимал бы это – ан нет, гниль сурковщины пробралась даже в Генеральный Штаб. Ведь стремительный и твердый переход Донбасса в Россию одной депутатской сессией ободрил бы всех мировых союзников; и уронил бы дух всех мировых противников. Если станет очевидно, что Россия готова драться до конца, – то слабые противники испугаются, а слабые союзники уверятся в твердости российского духа. Рубикон перейден, так сказать; и можно впрягаться по полной. А уж о внутреннем одобрении и говорить не приходится.

А иначе все бессмысленно. Бардак. Ведь ясно, что Донбасс без России не потянет. Тогда почему соединяться когда-то опосля, и после дождичка в четверг безо всякого эффекта; а не сейчас, и когда эффект будет гигантским?!.. Риторический вопрос. А уж санкции в случае присоединения бессмысленны, потому что будут продолжаться хоть с ним, хоть без него; и пока резервы имеются против них. А вот когда резервы кончатся, и Донбасс будет стучаться в дверь России, но с глухотой с последней стороны – тогда «патриотическая» идеология превратится в мусор. Это очевидно, как дважды два четыре.

Одним словом, решающее усилие надо добавлять тогда, когда чаша весов колеблется. Это элементарно. Стратегия выжидания в таковых условиях превращается в роковую ошибку и поражение. И парадокс даже в том, – это в кои-то веки, – что автор даже плевать хотел на единороссов. Все-таки, их естественная работа возиться с бюджетом, налогами, выборами, масс-медиа и бла-бла-бла. А вот то, что уже Генеральный Штаб спит насчет военно-политической ситуации, и с присоединением Донбасса – это хреново. Это тревожный звоночек. Кстати, Совета Безопасности не было раньше, а именно Генеральный Штаб курировал подобные вещи. Что ж, жаль, что славные традиции и компетенции умирают. Политиканство съело и военных.

***

Ум с сердцем расходится. Марксистский ум понимает, что Кремль фраер по форме, но импотент по содержанию – а сердце надеется на чудо, и вдруг пронесет. Русских солдат жалко, мать-перемать. Сам был командиром сто двадцатимиллиметровой гаубицы со снарядом весом в двадцать один килограмм. Такая дура разнесет, и костей не соберешь. Так хотя бы за дело, а не впустую. Донбасс надо принимать в состав России немедленно!

Итого. Весь подход Кремля к ситуации какой-то мелочно-пиарский. В духе этакого гусарчика Пескова. Словно сову «спецоперации» натянули на глобус мировой войны, и успокоились. Но нихрена себе спецоперация, и когда потеряны сотни миллиардов долларов. Что позориться-то с такой невнятной позицией; и когда запад пойдет до конца. Ему терять нечего. У него самого большие проблемы, когда или туда, или сюда.

То есть, это начало непосредственной и ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ! Со всем вытекающим. Уж лучше признать реальность, и действовать соответствующе. А то некоторые медийные балаболы превращаются в клоунов «парадоксов вдруг», и на глазах всей страны. Автору-то начхать, он знал это и раньше - но честных патриотов жалко, и когда у них ум за разум заходит.

А раз так – победить в стратегической перспективе невозможно без социалистической революции и СССР. Ваша светлость читатель, ну никак-с. Уж не обессудьте-с. Вот современный СССР раздолбал бы бандеровщину в пух и прах двухфазной операцией со стремительным включением Донбасса в свой состав; и читай предыдущую и эту статью еще раз.

«Нравится не нравится – терпи, моя красавица.» Правильно сказано, только в совершенно противоположном смысле! Эту фразу надо выгравировать на памятниках единороссовских лидеров, и когда социалистический мир будет расти и цвести вокруг их кладбищ. В назидание потомкам.