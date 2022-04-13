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Московский листок

Зеленский предложил Медведчука как заложника

Опубликовано 13.04.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Зеленский предложил Медведчука как заложника

"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук.

Он прятался 48 дней. И вот наконец решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова – не сработало знаменитое «Поехали!».

Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой "патриот".

Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени.

Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность".

На последних парламентских выборах Медведчук был избран народным депутатом от ОПЗЖ (третье место в избирательном списке). Повторю, он по-прежнему депутат парламента Украины.

В декабре 2019 года Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с руководителями стран ЕвразЭС. Предложил установить межпарламентский диалог между парламентами России, Украины, Франции и Германии. В феврале украинская генпрокуратура возбудила дела о госизмене и сепаратизме против Виктора Медведчука из-за его встречи с руководством РФ.

То есть в свободной и демократической Украине, задолго до вторжения, открытая встреча депутата с руководством ряда стран квалифицировалась как "госизмена"?

Несмотря на предъявленные обвинения с госизмене, до начала спецоперации он содержался под домашним арестом - странная мера пресечения для подозреваемого в самом тяжком преступлении. Показывает, что обвинение было сугубо политическим, но посадить еще не решались.

Но ситуация изменилась, и Медведчука явочным порядком перевели "на подвал", объявив всем, что он скрылся. А спустя время объявили о его якобы "поимке", предложив всем фото жестоко избитого, измученного, исхудавшего человека в камуфляже явно не по размеру.

Вообще-то это старая техника времен еще КГБ, когда задержанного шпиона немедленно переодевают в разное тряпье, тем самым оказывая давление на его психику, подчеркивая чувство беспомощности и нелепости происходящего.

Зеленский не знал этого, используя камуфляж с чужого плеча как обвинение?

Осталось еще сообщить, что следы побоев на лице - это следствие ожесточенного сопротивления, которое немолодой человек оказал геройским украинским войскам. А зубы ему выбили, потому что попытался укусить спецназ за ботинок...

И что значит - "обменять на наших парней и девчат"?

Медведчук - гражданин Украины, которая не признает двойного гражданства. И конституция Украины, как и любая другая, запрещает выдавать граждан страны другому государству.

Ваш гражданин? Вот и судите его по вашим законам, а не торгуйте им как скотиной.

А Зеленский предлагает обменять Медведчука на каких-то девчат...

Медведчук - заложник? Так прямо и говорите - взяли заложника, пытаем, предлагаем обменять, иначе убъем. Оставьте миллион долларов мелкими купюрами, автомобиль и билет на самолет в Турцию.

 А.Б.



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