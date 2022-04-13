Лукашенко опроверг вхождение Белоруссии в состав России

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия могут «отстроить такое единство», что другие страны будут у них учиться, как преодолевать санкции.

Ранее президент Белоруссии призвал создать новую экономическую стратегию развития Союзного государства. По его мнению, реагируя на текущие проблемы, Минск и Москва должны смотреть в завтрашний день.

Не, вы с Путиным конкретно умные пацаны, без базара.

Но больше 20 лет вы зачем-то пудрили всем мозги, рассказывая про единый парламент, про общую валюту, про объединение, в общем. А теперь это оказывается вчерашний день.

А завтра что? Что день грядущий нам готовит?

А.Б.