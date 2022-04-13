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Московский листок

Антинародная артистка и Константин Райкин, который лишен звания Константина Райкина

Опубликовано 13.04.2022 в разделе комментариев 0

москва театр
Антинародная артистка и Константин Райкин, который лишен звания Константина Райкина

Чулпан Хаматова высказалась о звании "народной артистки"

Российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова рассказала в интервью латвийскому телевидению о своем отношении к званию «Народной артистки России».

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам», — цитирует слова артистки StarHit.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за ситуации вокруг Украины.

Оно и понятно, каково быть "народной артисткой России" в стране, где за российский паспорт можно получить по физиономии. А что ж не отказалась от звания, когда вручали? Ну если такой "совковый пережиток"?

Имела все возможности высказать Путину все, что о нем думает, когда вручали награду в Кремле. Но почему-то не высказала... Только денежек попросила.

 

Константина Райкина сняли с должности художественного руководителя Театральной школы Константина Райкина

Решение принял ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин. Для самого Райкина эта новость неожиданностью не стала, о чем он и рассказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале театра "Сатирикон".

"Я подтверждаю, что информация правильная. Я действительно нахожусь в процессе увольнения с поста художественного руководителя Высшей школы сценических искусство в связи с тем, что эта должность была упразднена", - говорит художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина, театральный педагог и режиссер, народный артист России и лауреат двух Госпремий Константин Райкин.

Константин Райкин наряду с другими театральными деятелями (Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов) подписал 26 февраля письмо с призывом остановить войну, где были такие строки: “Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооруженные действия, отвести войска и сесть за стол переговоров”.

Можно сказать, письмо возымело действие. Просто не совсем то, на которое расчитывали.

Наверно, теперь Путин и на день рождения к Алисе Фрейндлих не поедет. А "Театр наций" тоже как-нибудь переименуют, например, в театр не всех наций...

 



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