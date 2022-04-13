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Московский листок

Канцлер встретился с дьволом

Опубликовано 13.04.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура кремль
Канцлер встретился с дьволом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров с Владимиром Путиным сделал заявление: «Это не был дружеский визит… Мне было важно посмотреть Путину в глаза и рассказать ему о том, что я увидел в Буче».

«Я настроен пессимистично. Путин перешел к военной логике. Все признаки указывают на шторм».

«От встречи в целом не получил никаких положительных впечатлений».

Нехаммер рассказал, что по его мнению Путин не доверяет международному сообществу и международному праву, и у них произошел спор, в ходе которого президент России настаивал, что в произошедшем в Буче виновата Украина.

Интересная логика - если Россия напала на Украину, то русские обязательно едят живьем украинских детей. Вполне понятная позиция для замполита, но странная в устах канцлера как бы нейтрального государства.

Что такого он мог увидеть в Буче, чего бы не знали все вокруг, и что нужно было срочно донести до Путина?

Вообще-то это называется провокацией, и является вполне законным методом в пропаганде. Но почему провокацией занимается канцлер? Ему плохо известны его функциональные обязанности?

Ну не так же надо! Надо начать со слов: "Я встретился с Путиным. В этот момент он как раз доедал ножку украинского мальчика. Он предложил мне присоединиться, я отказался - наш разговор не был дружеским..."

А.Б.



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