Начнут отключать избыточные дорожные камеры

Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Впервые, на законодательном уровне появится список оснований и условий для применения комплексов автоматической фиксации нарушений: приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог.

Вступление в силу соответствующего нормативного акта запланировано на 1 марта 2023 года.

После этого все камеры проверят на соответствие новым правилам, те, что соответствовать не будут, отключат. Водители получат больше возможностей жаловаться на незаконный дорожный контроль в прокуратуру и полицию.

Если бы еще догадались установить какой-то разумный лимит по штрафам, а то их выписывают куда больше, чем люди могут заплатить.

Опять же камеры чаще всего ставят в местах, где они скорее увеличивают опасность из-за резкого торможения. И понятно, гланый стимул не обеспечение безопасности, а возможность срубить побольше бабла. Ведь установка камер в регионах вообще передается коммерческим структурам...

А.Б.