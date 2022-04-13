Немного о пляжных валенках

Туроператоры предложили российским путешественникам провести летний отпуск на Каспийском море в связи с закрытием аэропорта Симферополя и высокими ценами на туры в Сочи. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам участников туррынка, альтернативой пляжному отдыху на курортах Черного моря может стать Дагестан.
И то верно. А еще как-то Кадыров предлагал туристический кластер в Чеченской республике.
Но мне больше по душе бескрайние пляжи Баранцева моря. Море чистое, воздух тоже. Лето немного холодное, зато малоснежное. Пляжные валенки в ассортименте.
А.Б.
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