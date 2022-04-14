Нужны ли стране авиастроители?

Сначала на оборонном заводе «Салют» (специализация - двигатели для боевых самолётов, входит в ОДК) сменился коллективный договор. Поясняем, коллективный договор касается всех работников и заключается не между работником и работодателем, а между работодателем и представителем всех работников – профсоюзом (на «Салюте» ФНПР). Отметим, что условия колдоговора для работника могут быть лучше, чем гарантировано Трудовым кодексом (собственно, за этим он и нужен), но не могут быть хуже. Увы, ряд работодателей, а также некоторые представители жёлтых профсоюзов забывают об этом. Ещё одно важное обстоятельство. Колдоговор не может быть ухудшен (ст. 9 Трудового кодекса). В данном случае толщина колдоговора уменьшилась раз так в 10. Понятно, что уменьшение произошло, в первую очередь, за счёт разделов касающихся прав работников.

Затем, 15 марта 2022 года, был издан приказ, в соответствии с которым, около 600 человек (слесаря, электрики, лаборанты, литейщики и другие) лишились 7 добавочных дней к отпуску (ранее полагавшихся за вредность). Напоминаем, трудовой договор не может быть ухудшен. Нет. Не слышали.

В марте-апреле 2022 г. всем, кому урезали отпуск, предложили заключить «дополнительное соглашение к трудовому договору об отмене предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска». Тем, кто первый раз отказался, предлагали повторно. Просто согласится на дополнительные условия. Без конкретизации. У сотрудников есть сильные подозрения, что лишением отпуска дело не ограничится. Значительная часть работников отказалась.

Им сообщили, что не подписавшиеся могут быть уволены в течение двух месяцев уволены.

Итак:

Нужны ли администрации завода "Салют" авиастроители?

Нужны ли Российской Федерации авиастроители?

Нужны ли Российской Федерации такие администраторы?

Вопросы. Вопросы. Нашёлся бы хоть один ответ.