Канцлер Германии Олаф Шольц «сбит с толку» отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и не планирует поездку на Украину.

Владимир Зеленский отказался принять лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией» в последние годы.

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Это Украина, детка... Это на Украине вместо негуманного направления в психушку, отправляют послом в Германию. Или даже делают министром иностранных дел.

Коу-кому Германия одобрила поставки тяжелого вооружения? Думаю, скоро ждите благодарности.

А насчет Штайнмайера можно только порадоваться. На современной Украине просто межгосударственный контакт с официальными лицами из России квалифицируется как государственная измена. Ну, в случае Штайнмайера - шпионаж. Запросто мог оказаться в том же подвале, что и Медведчук.

Зеленский предложил Медведчука как заложника

А так сидит себе дома. Жив и здоров.

А.Б.