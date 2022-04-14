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Московский листок

Это хуже, чем преступление, это ошибка

Опубликовано 14.04.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Это хуже, чем преступление, это ошибка

«Спецоперация» против Украины, затеянная бонапартистской кликой Путина – это хуже, чем преступление, это ошибка. Преступление может быть успешным и тогда действует принцип, что «победителей не судят», но вот ошибки бывают абсолютно фатальными, для тех, кто их совершает. Впрочем, это ошибка именно бонапартистской клики.

Я уверен, что Россия, как страна ни капли от ошибки режима не проиграет, а наоборот откроет возможности для необходимых перемен. Что касается режима, то он действительно совершил фатальную для себя ошибку. И дело не только в недооценке противника, неправильном определении настроений граждан Украины, не только в планировании «спецоперации», которая строилась на неправильных оценках. Дело в непонимании того, что в реальности из себя представляет современная Россия. 

Россия с 1917 года не империя, и с 1991 года не предлагает никакой альтернативы глобальной капиталистической системе. Россия представляет собой страну, глубоко интегрированную в мировую экономику, открытую для движения капитала и, в общем, относительно неплохо устроившуюся в международном разделении труда. Такая страна объективно не может быть, и не была врагом для НАТО, пока бонапартистское руководство России не потеряло голову и не решило, непонятно зачем, заняться переделом мира.

Совершенно непонятно, зачем Кремлю понадобилась своя «зона влияния», когда ему банально нечем её наполнять. В любой «зоне влияния» Кремля господствовать всё равно будут Макдональдс и Кока-Кола, потому что в России нет ни компании, ни своих технологий, которые бы могли осваивать новые территории. В списке Global 500 (крупнейшие корпорации) у России до 24 февраля было всего 4 позиции и ни одной в перовой сотне. В России нет империалистического капитала, которому требовалось бы расширение. 

Соответственно и НАТО реально никак не угрожало России до всех последних событий. У границ России не создавались угрожающие ей группировки, а расширение НАТО скорее было вызвано желанием США сохранять влияние в Европе с целью ограничения Германии. По большому счету, России давно пора было перестать меряться с США потенциалами, воображая из себя какой-то там равновеликий полюс. Можно было оставить на складах пару десятков атомных бомб, что уже было бы достаточной гарантией от всех потенциальных угроз, и пусть США делают со своими ядерными силами, что хотят. Усиленное вооружение России последних десятилетий привело не к росту безопасности, а к массовому головокружению и склонности Кремля к опасным для страны военным авантюрам.



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