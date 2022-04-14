Крейсер "Москва" стал жертвой спецоперации

Ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, экипаж покинул корабль, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщает нам информацию, как хитрые родители отвечают на вопрос "Откуда берутся дети?"

- Детей рождают мамы, - отвечает мудрый папаша, и пятилетнему исследователю года на два этого ответа хватает.

Видимо, кремлевская пропаганда держит страну за один большой детский сад.

- А отчего сдетонировал боезапас?

- А случился пожар.

- А пожар отчего?

В общем, украинские паблики сообщили про две противокорабельные ракеты типа "Нептун", предназначенные для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн - водоизмещение "Москвы" в 2,5 раза больше... Как бы мимо пролетали.

По идее, корабль такого класса попадание мог бы и выдержать, но в военном кораблестроении 70-80-х имело место увлечение аллюминиевыми надстройками. В Фолклендскую войну много английских кораблей было выведено из строя и потоплено из-за пожаров кораблей после попадания бомб и ПКРов, которые крупные корабли не могли выдерживать, в отличие от своих стальных предшественников.

Ну и примета плохая: недалеко от этого места погиб в 1941 году лидер "Москва".

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года под именем "Слава". Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.

В украинский период в основном стоял на приколе, в море выходить не мог. Экипаж, приписанный к кораблю, нес службу в разных местах, поскольку на крейсере им делать было нечего. Но списывать его было нельзя - это был третий корабль первого ранга в составе флота, без которого ЧФ флотом называться уже не мог.

В сентябре 2009 года во время стоянки в Севастопольской бухте на корабле произошел пожар в отсеке вспомогательных механизмов. Серьезных повреждений флагман тогда не получил.

После списания по возрасту и изношенности БПК "Москва" переходящее имя перешло к "Славе", которую капитально отремонтировали и назначили флагманом Черноморского флота. В 2020 году на корабле был завершен плановый ремонт.

До сих пор Минобороны не удосужилось сообщить о потерях и о том, затонул корабль или все же находится на плаву. Известно, что около 50 человек экипажа были спасены турецким сухогрузом.

Температура воды сегодня в районе Одессы 7,5 градуса. При такой температуре выживание в воде не более часа.

Анатолий Баранов