Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крейсер "Москва" стал жертвой спецоперации

Опубликовано 14.04.2022 в разделе комментариев 7

москва корабль
Крейсер "Москва" стал жертвой спецоперации

Ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, экипаж покинул корабль, сообщило Минобороны России. 

Минобороны сообщает нам информацию, как хитрые родители отвечают на вопрос "Откуда берутся дети?"

- Детей рождают мамы, - отвечает мудрый папаша, и пятилетнему исследователю года на два этого ответа хватает.

Видимо, кремлевская пропаганда держит страну за один большой детский сад.

- А отчего сдетонировал боезапас?

- А случился пожар.

- А пожар отчего?

В общем, украинские паблики сообщили про две противокорабельные ракеты типа "Нептун", предназначенные для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн - водоизмещение "Москвы" в 2,5 раза больше... Как бы мимо пролетали.

По идее, корабль такого класса попадание мог бы и выдержать, но в военном кораблестроении 70-80-х имело место увлечение аллюминиевыми надстройками. В Фолклендскую войну много английских кораблей было выведено из строя и потоплено из-за пожаров кораблей после попадания бомб и ПКРов, которые крупные корабли не могли выдерживать, в отличие от своих стальных предшественников.

Ну и примета плохая: недалеко от этого места погиб в 1941 году лидер "Москва". 

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года под именем "Слава". Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.

В украинский период в основном стоял на приколе, в море выходить не мог. Экипаж, приписанный к кораблю, нес службу в разных местах, поскольку на крейсере им делать было нечего. Но списывать его было нельзя - это был третий корабль первого ранга в составе флота, без которого ЧФ флотом называться уже не мог.

В сентябре 2009 года во время стоянки в Севастопольской бухте на корабле произошел пожар в отсеке вспомогательных механизмов. Серьезных повреждений флагман тогда не получил.

После списания по возрасту и изношенности БПК "Москва" переходящее имя перешло к "Славе", которую капитально отремонтировали и назначили флагманом Черноморского флота. В 2020 году на корабле был завершен плановый ремонт.

До сих пор Минобороны не удосужилось сообщить о потерях и о том, затонул корабль или все же находится на плаву. Известно, что около 50 человек экипажа были спасены турецким сухогрузом.

Температура воды сегодня в районе Одессы 7,5 градуса. При такой температуре выживание в воде не более часа.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
сдавайтесь! а пистолетик то у тебя есть?
их ответ конашенкову написал 14.04.2022 09:50
верером 13 апреля был обстрелян поселок и КПП Новые Юрковичи, Брянская Область.
в сети(ютуб) есть 3-минутное видео обстрела. неплохо так стреляли - целых стекол нет.
это так сказать ответ на болтовню МО РФ о "если нападения и диверсии на территории России продолжатся".
очевидно, что современной армии нет - все разворовано.
и ядерное оружие "не взлетит"
тут вопрос только один - есть ли чувство самосохранения у генералов?
одна табакерка решит вопросы, другого выхода нет.
Ответить
Re: Re: Этак доблестная Украина весь черноморский флот перетопит,
Aleko 1 написал 14.04.2022 09:26
А если они вас? Будете скулить "тю а нас за що"?
Ответить
(без названия)
Джек Воробей написал 14.04.2022 09:22
А это случайно не тот самый "русский военный корабль"? :)
Ответить
Re: Этак доблестная Украина весь черноморский флот перетопит,
хахахахахахахахахахххддд написал 14.04.2022 09:21
Это будет означать, что весь боезапас кораблей ЧФ будет отстрелян по украинским городам. Не вижу повода радоваться.
Ответить
(без названия)
русский крейсер все таки ушел нах.й написал 14.04.2022 09:18
Утонула москва. Это ей за Змеиный остров.
Этак доблестная Украина весь черноморский флот перетопит, так как уже в Украину пришли противокорабельные ракеты из Великобритании.
Ответить
Re:
Н написал 14.04.2022 09:14
Петардами с али-экспресс
Ответить
(без названия)
Aleko 1 написал 14.04.2022 08:43
Ракеты "Нептун" можно купить в оюбом военторге
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленский сделал заявление по поводу Медведчука, а Нехаммер - по поводу Путина
Зеленский сделал заявление по поводу Медведчука, а...
13.04.2022
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
12.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крейсер "Москва" стал жертвой спецоперации (7)
Путин и Лукашенко собрались на Луну (3)
Донбасс надо принимать в состав России немедленно (1)
Это хуже, чем преступление, это ошибка (8)
Зеленский спас Штайнмайера из лап СБУ (2)
Зеленский сделал заявление по поводу Медведчука, а Нехаммер - по поводу Путина (1)
Немного о пляжных валенках (1)
Начнут отключать избыточные дорожные камеры (1)
Канцлер встретился с дьволом (10)
Антинародная артистка и Константин Райкин, который лишен звания Константина Райкина (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Экономике РФ необходима принципиально иная политика Банка России
Дарья Митина Дарья Митина: Ранен Кулемзин, мэр Донецка
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Арабская весна 2.0. для Европы? Интервью Первому.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: О продовольственном кризисе
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов рассказал, что не так с желанием ЕС отказаться от российского угля
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss