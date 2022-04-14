Крейсер "Москва" стал жертвой спецоперации

Ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, экипаж покинул корабль, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщает нам информацию, как хитрые родители отвечают на вопрос "Откуда берутся дети?"
- Детей рождают мамы, - отвечает мудрый папаша, и пятилетнему исследователю года на два этого ответа хватает.
Видимо, кремлевская пропаганда держит страну за один большой детский сад.
- А отчего сдетонировал боезапас?
- А случился пожар.
- А пожар отчего?
В общем, украинские паблики сообщили про две противокорабельные ракеты типа "Нептун", предназначенные для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн - водоизмещение "Москвы" в 2,5 раза больше... Как бы мимо пролетали.
По идее, корабль такого класса попадание мог бы и выдержать, но в военном кораблестроении 70-80-х имело место увлечение аллюминиевыми надстройками. В Фолклендскую войну много английских кораблей было выведено из строя и потоплено из-за пожаров кораблей после попадания бомб и ПКРов, которые крупные корабли не могли выдерживать, в отличие от своих стальных предшественников.
Ну и примета плохая: недалеко от этого места погиб в 1941 году лидер "Москва".
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе им. 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года под именем "Слава". Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.
В украинский период в основном стоял на приколе, в море выходить не мог. Экипаж, приписанный к кораблю, нес службу в разных местах, поскольку на крейсере им делать было нечего. Но списывать его было нельзя - это был третий корабль первого ранга в составе флота, без которого ЧФ флотом называться уже не мог.
В сентябре 2009 года во время стоянки в Севастопольской бухте на корабле произошел пожар в отсеке вспомогательных механизмов. Серьезных повреждений флагман тогда не получил.
После списания по возрасту и изношенности БПК "Москва" переходящее имя перешло к "Славе", которую капитально отремонтировали и назначили флагманом Черноморского флота. В 2020 году на корабле был завершен плановый ремонт.
До сих пор Минобороны не удосужилось сообщить о потерях и о том, затонул корабль или все же находится на плаву. Известно, что около 50 человек экипажа были спасены турецким сухогрузом.
Температура воды сегодня в районе Одессы 7,5 градуса. При такой температуре выживание в воде не более часа.
Анатолий Баранов
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их ответ конашенкову написал 14.04.2022 09:50
в сети(ютуб) есть 3-минутное видео обстрела. неплохо так стреляли - целых стекол нет.
это так сказать ответ на болтовню МО РФ о "если нападения и диверсии на территории России продолжатся".
очевидно, что современной армии нет - все разворовано.
и ядерное оружие "не взлетит"
тут вопрос только один - есть ли чувство самосохранения у генералов?
одна табакерка решит вопросы, другого выхода нет.
Aleko 1 написал 14.04.2022 09:26
Джек Воробей написал 14.04.2022 09:22
хахахахахахахахахахххддд написал 14.04.2022 09:21
русский крейсер все таки ушел нах.й написал 14.04.2022 09:18
Этак доблестная Украина весь черноморский флот перетопит, так как уже в Украину пришли противокорабельные ракеты из Великобритании.
Н написал 14.04.2022 09:14
Aleko 1 написал 14.04.2022 08:43