В Великобритании идет процесс сексуальной эксплуатации женщин-беженок с Украины

Guardian: Прекратите подселять одиноких женщин-беженок из Украины к одиноким мужчинам, советует агентство ООН по делам беженцев Великобритании.

УВКБ ООН сделало заявление после получения информации о "хищниках", использующих схему «Дома для Украины» для использования уязвимых женщин и детей.

The Independent: Правительство Великобритании должно сделать больше, чтобы не допустить, чтобы украинские женщины и дети, спасающиеся от войны, оказались в квартирах одиноких британских мужчин в рамках схемы спонсорства, считает агентство ООН.

Украинские женщины и дети не должны проживать с одинокими мужчинами из опасений, что их могут эксплуатировать, предупредило агентство ООН по делам беженцев.

УВКБ ООН обратилось к правительству Великобритании после того, как стало известно о «растущем количестве сообщений» о женщинах-беженцах, которые чувствуют себя в опасности со стороны людей, которые спонсировали их приезд в Великобританию по программе «Дома для Украины».

Для Британии это вполне логично. Почитайте хоть классическую английскую литературу, Диккенса хоть того же.

Интересно, а Россия 8 лет принимает беженцев с Донбасса, а вот скандалов с сексуальной эксплуатацией почему-то не было. Нет, наверно, что-то могло быть, но как-то нехарактерно...

А.Б.