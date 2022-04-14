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Московский листок

Матвиенко предложила завалить всю Россию отечественными гвоздями

Опубликовано 14.04.2022 в разделе комментариев 1

кризис экономика
Матвиенко предложила завалить всю Россию отечественными гвоздями

Спикер Совета Федерации, третий человек в стране Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она заявила об этом в ходе заседания.

Так председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения. В ответ она предложила завалить страну гвоздями отечественных производителей.

«Для меня, например, было неким открытием (...), у нас гвозди импортные, не буду называть страну [экспортера] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла. Ну дайте малому, среднему бизнесу задание. Ну они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — сказала она.

Уровень экономических знаний поразительный.

А кто у нас должен давать задание малому и среднему бизнесу, а, Валентина Ивановна? Через год будем отмечать, как в здании бывшего Госплана уже 30 лет сидит Государственная дума.

Это в первые годы Советской власти было дано задание обеспечить страну гвоздями, не было гвоздей совсем. А у нас теперь рынок, рынок все отрегулирует... Разве не так?

Невидимая рука рынка пошарит маленько по карманам, и найдет гвозди.

У нас, Валентина Ивановна, в этом плане давно коммунизм наступил - полное упразднение роли государства в промышленном производстве. Рогозин по Твиттеру руководил, а теперь Твиттер заблокирован, так что всё. Коммунизм.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
русский военный корабль все таки ушел нах.й написал 14.04.2022 12:05
Выжившая из ума Валька-полстакана, хотя и не имевшая никогда ума, в вопросе гвоздей права - нам надо много гвоздей - гробы заколачивать.
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