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Московский листок

ВСУ поднимают боевой дух российской армии

Опубликовано 15.04.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
ВСУ поднимают боевой дух российской армии

Два украинских вертолета вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Там пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, — в тяжелом состоянии.

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Есть повреждения жилых домов, социальных объекто, один из жителей получил легкое осколочное ранение.

Несколькими часами ранее обстрелу подверглось село Сподарюшино, расположенное менее чем в километре от границы с Украиной.

***

Я не очень понимаю, чего добивается украинская сторона, обстреливая совершенно мирные приграничные села. Причем с применением вертолетов, что дорого и рискованно.

Оставим за скобками вопрос, почему у Украины есть лишние вертолеты, которые должны были быть уничтожены на аэродромах в первый же день спецоперации.

Но все же - чего добиваются ВСУ, нанося удары по селам и калеча бабушек?

Как и распространяя видео с пытками и убийствами русских солдат.

Организуя массовые убийства собственных граждан - или кто-то верит, что в Краматорске взорвался "Искандер", а не Точка-У с украинскими серийными номерами?

Видимо, зачем-то срочно нужно поднять боевой дух россиян и развеять сомнения интеллигенции насчет того, хорошо ли это, убивать бывших братьев? Украина как бы говорит: "Хорошо! Хорошо! Не сомневайтесь!"

А.Б.



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