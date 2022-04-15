ВСУ поднимают боевой дух российской армии

Два украинских вертолета вторглись в российское воздушное пространство и нанесли не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Там пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, — в тяжелом состоянии.
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Есть повреждения жилых домов, социальных объекто, один из жителей получил легкое осколочное ранение.
Несколькими часами ранее обстрелу подверглось село Сподарюшино, расположенное менее чем в километре от границы с Украиной.
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Я не очень понимаю, чего добивается украинская сторона, обстреливая совершенно мирные приграничные села. Причем с применением вертолетов, что дорого и рискованно.
Оставим за скобками вопрос, почему у Украины есть лишние вертолеты, которые должны были быть уничтожены на аэродромах в первый же день спецоперации.
Но все же - чего добиваются ВСУ, нанося удары по селам и калеча бабушек?
Как и распространяя видео с пытками и убийствами русских солдат.
Организуя массовые убийства собственных граждан - или кто-то верит, что в Краматорске взорвался "Искандер", а не Точка-У с украинскими серийными номерами?
Видимо, зачем-то срочно нужно поднять боевой дух россиян и развеять сомнения интеллигенции насчет того, хорошо ли это, убивать бывших братьев? Украина как бы говорит: "Хорошо! Хорошо! Не сомневайтесь!"
А.Б.
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