Об украинской пропаганде (почему оставили белые повязки)

Возможно я ошибался и несколько недооценивал осмысленность украинской пропаганды.

В целом она, разумеется, тупо брехливая, если чем-то и впечатляет, так это количеством пропагандистов. Диванных специалистов по брехне просто уйма, такое впечатление, что половина Украины строчит по врагу клавишами компьютеров.

Что тут можно посоветовать потребителю этой информации? Сейчас буквально каждый человек носит при себе видеокамеру и фотоаппарат со средством передачи фото или видеоряда. И если вам в ролике пудрят мозги о каком-то событии без видеоряда этого события или его последствий, и если вам в тексте статей и сообщений не дают с этой же целью фото, то как в эту болтовню верить? Да и при наличии фото и видеоряда надо ещё смотреть и смотреть «в оба», поскольку нередко удачное видео потом много дней повторяется для подтверждения самых разных событий.

Вот, к примеру, образец пропаганды для воздействия на граждан России.

Заместитель мэра Днепропетровска Михаил Лысенко показывает с экрана свою широкую, но крайне жалостливую физиономию и уверяет, и уверяет «У нас сейчас только в моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Четыре рефрижератора, забитые трупами. Мы надеемся, что кто-то из российских матерей может приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь». https://www.youtube.com/watch?v=yMkj5J6oBYM

Причём, перебивает показ своей физиономии парой видеоэпизодов, никак не относящихся к его словам о трупах русских солдат. Лысенко, а нафига нам твоя физиономия? Где показ этих трупов или хотя бы рефрижераторов? А?

И когда на эти детали обратишь внимание, то становится понятно, что этот «поц» гонит голимую брехню. Я уже не говорю о том, на каких полях сражений наступающих на Днепропетровск российских войск он эти трупы насобирал, и как 1500 трупов сумел засунуть в 4 рефрижератора?

Но это преамбула, а я хотел бы показать образец украинской пропаганды для воздействия на граждан мира.

А для этого ещё раз разобрать эпизод с трупами в Буче, поскольку это точная копия «Катынского дела» которое проворачивала пропаганда Геббельса с 1943 года по 1946 год. (В 1946 году решение по «Катынскому делу» принял Нюрнбергский трибунал над главными военными преступниками Германии).

Вкратце, о чём речь. В 1943 году немцы объявили, что ими в Катынском лесу под оккупированным Смоленском были как бы найдены могилы около 12 тысяч польских офицеров, которые в начале Второй мировой войны были сначала интернированы в СССР, а потом стали военнопленными, в связи с объявлением польским правительством в эмиграции войны СССР. И немцами было заявлено, что этих пленных в 1940 году убили русские.

Но дело в том, что эти интернированные в СССР польские офицеры работать отказывались, а получив от СССР предложение сформировать в глубине СССР из польских военнопленных солдат польские дивизии для освобождения Польши от немецкой оккупации в неминуемой войне Германии и СССР, отказались и от этого. Освобождать Польшу вместе с СССР согласилось только 300 офицеров, остальные предпочитали играть в футбол в советских лагерях военнопленных (под эти лагеря в СССР переделывали дома отдыха). Тогда этих, прости господи, офицеров в СССР осудили к 3-5 годам заключения и отправили в лагеря под Смоленск строить дороги, вот тут их в 1941 году и захватили немцы, а осенью 1941 года расстреляли.

Таким образом, как и в Буче, у нас двое подозреваемых в убийстве, посему, как и в Буче, начать надо бы вопроса «cui prodest?» - кому выгодно?

Для этого давайте представим себя на месте солдат российской армии в Буче – в окружении часто враждебного населения. Нам надо создать хоть какую-то администрацию, нам надо создать хоть какую-то полицию. Для этого нам надо расположить к себе население? Надо! Что нам даст убийство мирных жителей? Нам надо их привлечь к себе, а мы будем делать всё для того, чтобы они разбегались? Зачем нам эти расстрелы?

Украинская пропаганда объясняет эти убийства обычной звериной злобностью русских – это понятно. Но ей бы ещё и добавить, что у русских такая же злобность, как и у бандеровцев, которые во время Второй мировой убивали в польских селениях польских детей и прикручивали их колючей проволокой к деревьям, распиливали мирных жителей, и которые с 1945 по 1955 убили 55 тысяч советских граждан (из которых, кстати, военнослужащих и милиционеров было всего 25 тысяч, а 30 тысяч были мирными жителями, включая почти 2 тысячи врачей и учителей, малороссов и великороссов, приехавших на западную Украину этих галичан учить и лечить.

А русским убивать мирных жителей зачем? Чего этим можно добиться?

А вот теперь давайте представим себя на месте условного бендеровца - на месте гражданина Украины, стремящегося освободить Украину от кремлёвской оккупации. Или на месте украинского военнослужащих сил специального назначения, которые действуют, как партизаны. У них есть оружие, но убивать российских солдат довольно опасно – у тех тоже есть оружие. А вот убивать безоружных сторонников России из числа граждан Бучи – легко и безопасно. Зачем им убивать? А чтобы этим террором не давать гражданам Украины принять кремлёвскую оккупацию, как в своё время бандеровцы не давали жителям западной Украины принять советскую власть.

Нет, ребята, убийства мирных граждан – это как раз в духе украинских националистов бандеровского толка. Это их почерк.

Но это мотив убийства граждан Украины, а мотив украинской пропаганды в чём? Чтобы вызвать ненависть Европы к России.

Теперь о расстреле польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Начнём с немцев. Во-первых, эти польские офицеры, как никак, а были врагами Германии, кормить их в плену было можно, но зачем, раз они находились в зоне ответственности СССР? Мало этого, ещё 2 октября 1940 года на квартире у Гитлера состоялось совещание об обращении с польским населением. На этом совещании Борман записал указания Гитлера с объяснениями:

«Непременно следует иметь в виду, что не должно существовать польских господ; там, где они будут, — как бы жестоко это ни звучало — их следует уничтожить…

Фюрер подчеркнул ещё раз, что для поляков должен существовать только один господин — немец; два господина один возле другого не могут и не должны существовать, поэтому должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции. Это звучит жестоко, но таков жизненный закон».

Ну зачем Германии нужны были эти 12 тысяч польских господ – конкурентов немцев?

Мало этого, немцы убили этих поляков осенью 1941 года на территории пионерского лагеря и массовые захоронения присыпали землёй очень небрежно – эти захоронения уже в декабре 1941 года обнаружили поляки, служившие в немецкой армии, и поставили над могилами крест. А чего немцам было бояться или стеснятся, раз немецкая армия победоносно наступала и эти могилы всё равно никому не были доступны?

Но в 1943 году для немцев прозвенел тревожный звонок – Сталинградская битва – окружение и уничтожение 300-тыячной 6-й немецкой армии Паулюса. А в Африке капитулировала 130-тысячная армия Роммеля. Немцы начали везде отступать и им стало понятно, что победа ускользает из рук, и что вторжение в Европу Красной Армии и войск союзников очень и очень не исключено. Немцам потребовалось привлечь к обороне Рейха всю фашиствующую Европу, а для этого европейцев надо было напугать смертью в случае поражения немцев! И немцы разрыли могилы убитых ими же под Смоленском поляков и выдали их за жертвы… правда, не русских.

Дело в том, что русские бывали в Европе и брали европейские города и столицы. Скажем, во взятом русской армией Париже даже мост назвали именем победившего Наполеона императора России Александра I в благодарность за то, что русские, взяв с бою Париж, никого не убили и никого не ограбили. Правда, русские требовали принести оплаченную выпивку без промедлений, подгоняя официантов: «Быстро, быстро!», - в связи с чем французы изобрели маленькие ресторанчики и назвали их «бистро». Но это не сильно европейцев пугало.

Поэтому немцы обвинили в убийстве поляков «московских евреев», которые типа управляют русскими и заставят их убивать европейцев, как поляков в Катынском лесу. А с запада, под управлением уже американских евреев в Европу типа ворвутся американские негры, которые не лучше.

Вот, к примеру, немецкие агитационные плакаты для русских, поляков и для Европы.

https://i.ytimg.com/vi/EjoCGbBrs38/maxresdefault.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/tipolog/9755416/839518/839518_original.jpg

https://i.pinimg.com/originals/75/e5/56/75e556b4aaa5707c840a92c76eeede5f.jpg

Так, что цель убийства поляков немцами была в уничтожении конкурентов немцев в господстве над польским генерал-губернаторством, а цель пропагандисткой кампании немцев была такая же, как и цель пропагандисткой кампании с Бучей, – возбудить в Европе ненависть к России.

Только обращаю внимание, что для украинцев в этом нет ничего такого, в чём можно было бы сильно упрекать Киев, – украинцы ведут отчаянную борьбу против формально во много превосходящего их силами Кремля, и им всё годится. В озлоблении Европы и всего мира против русских, обвинять надо тех, кто развязал эту войну.

А вот теперь о том, в чём я, как мне кажется, недооценил украинских пропагандистов. У них в видео и фото информации из Бучи много ляпов, как я полагаю, вызванных кретинизмом самих пропагандистов, в том числе, они оставили на трупах белые повязки, говорящие о том, что эти граждане Украины были сторонниками России (понятно, что русские своих сторонников ну никак не могли убивать). И за эти белые повязки тоже есть все основания обвинять в дебилизме организаторов пропагандистской акции в Буче. Сами посудите - долго ли было снять с трупов эти повязки и не позориться?

А вот сейчас я подумал, а если эта акция имеет две цели – вызвать в мире ненависть у русским и одновременно запугать на Украине сторонников России – типа «с вами будет то же самое, что в Буче»! Ведь эти ролики с Бучей прежде всего транслируются по всей Украине.

Ведь зачем в своё время бандеровцы не просто убивали мирных поляков, а распиливали их пилами, детей убивали и привязывали колючей проволокой к деревьям? Чтобы напугать поляков и не дать им возвратиться в свои сёла. Так и в Буче.

Согласитесь, что так просто эту пропагандистскую цель отбросить нельзя.