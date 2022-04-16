Не знающий про льготу - утрачивает на нее право

Меньше знаешь – больше платишь. Видимо, по этому принципу «ТНС энерго Ростов-на-Дону» скрыло от льготников информацию о том, что с 2014 года в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам для семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, величина социальной нормы увеличивалась в 1,5 раза. То есть, многодетные семья, семья с инвалидами и детьми-инвалидами, семьи пенсионеров, одинокие пенсионеры могли оплачивать по сниженному тарифу в полтора раза больше электроэнергии. Ну, действительно, зачем убогим (с точки зрения чиновников) людям деньги? Деньги нужны менеджерам. Менеджеры тратят деньги правильно, а убогие – убого!

Отметим, что данная информация скрывалась «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в течение шести (!) лет. А что — удобно. Юридически грамотные, конечно, где-нибудь да прочитают. Но много ли среди обычных людей этих самых грамотных (ну, или имеющих возможность пользоваться услугами адекватных юристов). Остальные – пусть платят. По чисто субъективному мнению автора материала, разрешить жуликам обворовывать всех, кто не обладает достаточными юридическими знаниями, примерно так же логично, как и разрешить хулиганам бить всех, кто не достаточно владеет борьбой или боксом. Увы, наше государство придерживается другого мнения.

Только в 2020 г. после ряда обращений юриста Ирина Якымив в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области и прокуратуру в адрес энерго-жуликов было вынесено предупреждение (от Роспотребнадзора). После этого информация на сайте наконец появилась. Но провести уже выставленных счетов на срок более два месяца назад энергожулики отказываются.

Более того, энергожулики до сих пор имеют наглость через суд взыскивать долги с тех людей, у которых долгов, собственно, нет. В смысле по неправильным (без учета льготы) расчётам долги есть, а если посчитать правильно, то долгов уже нет. Тем не менее, энергожулики подают иски, суды штампуют. Как мы уже отмечали, менеджерам деньги важнее, чем неимущим. По крайней мере, по официальной точке зрения.

Не знал о льготе, не заявил о ней вовремя – твои проблемы! Как утверждают энергожулики — данная льгота носит заявительный характер. А что региональной службой по тарифам Ростовской области был утвержден Регламент обмена информацией, в соответствии с которым ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» должно само получать в органах социальной защиты населения и (или) органах ПФР и органах регистрационного учета информацию о людях, имеющих право на данную льготу (утв. Постановлением РСТ РО от 20 сентября 2013 года N 38/4), кого это волнует? Прокуратуру?

По идее прокуратура вправе выдать ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предписание сделать перерасчёт за весь период скромного умалчивания о льготе. По жизни прокуратура тоже не очень торопится. Как-никак прокуратура в РФ стоит на страже государства и правопорядка. А когда солидные люди отбирают деньги у всяких голодранцев — это государству и правопорядку никак не угрожает. Даже укрепляет. Не так ли?