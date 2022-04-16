Требуй предъявить результат!

В феврале, по выходным начал публиковать большую, в 6 частей работу о том, как противостоять всемирному оглуплению человечества, до 18 февраля успел дать только половину http://www.ymuhin.ru/node/2540/3-trebuy-predyavit-rezultat, потом началась война и эту работу отодвинули иные темы. Но, всё-таки, надо освободить портфель от этой работы, посему запланировал дать две части в эти выходные. Авось в это время ничего особо не случится.

Итак, сначала продолжим тему оглупления масс ролью в этом оглуплении писателей и кинематографистов.

Возможно, вы этого не видите, но с высоты моих лет видно, как жевательную резинку для мозгов (художественные романы и кино), помогающую одним отдохнуть, а другим убить время жизни, захватила фантастика, и причина этого понятна. Вообще-то все художественные произведения – это фантастика, но в данном случае под фантастикой я имею в виду произведения о том, чего нет и никогда не будет в реальной жизни. Чтобы написать роман или сценарий фильма о реальной жизни, необходимо эту реальную жизнь знать, и если ты написал или снял фильм, не зная реалий жизни, то тебя высмеют те, кто жизнь знает.

Помню ещё в молодости читал какой-то роман казахстанского писателя с временем действия примерно 70-х годов о замечательном секретаре райкома. Правильный такой роман. Так этот персонаж, приехав в колхоз и осматривая его, наткнулся на тракториста, не могущего завести трактор. И секретарь райкома авторитетно посоветовал трактористу продуть свечи, тот продул и трактор завёлся. Но трактора СССР были дизельные, а у дизельного двигателя нет свечей. Автор «слышал звон» про свечи, однако не соображал, что это и к чему. А ведь читатели соображают, и подобная глупость тебя, гениального автора, великим не сделает.

И неспособность описать реальную жизнь – то, чего интеллигенция не знает, - эта проблема для профессиональных писателей, поэтов и глупых болтунов всех видов «шоу-бизнеса».

Я уже лет 20 по своей воле не смотрю никаких художественных фильмов, но в 2019 году меня затащили на просмотр фильма кинорежиссера (и одного из создателей «Ельцин-Центра») Павла Лунгина под названием «Братство». Этот фильм об Афганской войне, а в зале просматривали его, и потом обсуждали ветераны той войны. Я никогда не слышал об этом Лунгине и ничего не ждал от его шедевра, но даже я опешил от увиденного, а ветеранов в зале просто крутило от злости – в фильме зрителю представлялось то, чего не было и не могло быть на любой войне, причём, это было не от незнания реалий (это само собой), а от какой-то безнадежной тупости создателя, и от этой тупости все герои фильма выглядят идиотами – не только «злобные и подлые солдаты Советской Армии», но и «благородные душманы» выглядят умными, как Лунгин. Вот, к примеру, душманам нужно угнать к себе взятого в плен нашего сбитого лётчика. В чём проблема? Свяжи ему руки и толкай стволом автомата в спину. Но нет! Душман бьёт лётчика по голове, глушит, взваливает себе на плечи его бесчувственное тело и по горам несёт летчика в свой аул. А отвести его своим ходом в аул и там оглушить, не мог? Не персонажи, а набор дебилов!

Так вот, а фантастику писать и снимать могут не только лунгины – «не только лишь все», но и вообще полные дебилы, не знающий ничего о реальной жизни. Да им и не надо её знать, ведь они пишут о том, чего нет и не будет. Захотят, могут какой-нибудь бластер изобрести, а захотят – каждому киборгу карбюратор в зад засунуть. Кто их осудит? Фантасты-с! А потребителю этого мыла всё равно, как убить время своей жизни, как забить память ненужным тебе мусором, как стать ещё тупее.

Порою любители подобного чтива уверяют друг друга, что гениальные фантасты «предсказывают будущее». Вот, скажем, Д. Оруэлл предсказал нашу жизнь сегодня. А много ли ума требовалось, чтобы представить себя в условиях полного ограничения любых видов свободы? Но вы хотя бы в Википедию гляньте, а она, сначала рассказав, что в романе Оруэлла «1984»: «…новое общество полностью отрицает свободу и автономию личности. Для него характерны: мобилизация всех сил для реализации глобальной цели; концентрация власти в руках одной партии, направляемой вождём; безраздельная монополия на средства коммуникации; считаемая единственно верной идеология; полный контроль над общественной и частной жизнью; жестокое насилие в отношении всех инакомыслящих и несогласных; постоянные поиски врагов, с которыми ведётся непримиримая война; материальная нищета и всеобщий страх», - потом уточняет: «В книге изображена тоталитарная система, пришедшая на смену капитализму». А у нас сегодня что – общество, пришедшее на смену капитализму? Или, всё же, коммунизму? Сам Оруэлл уточнял: «Мой роман не направлен против социализма или британской лейбористской партии (я за неё голосую), но против тех извращений централизованной экономики, которым она подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме».

Своими произведениями фантаст Оруэлл всё сделал, чтобы помочь уничтожить СССР. Уничтожили! Уничтожили ненавистную ему централизованную экономику. И что произошло со свободой во всём мире? Что он предсказал?

Я не против фантастики, как отдыха мозгов, но надо понимать, что это крайне низкопробное развлечение, ничего не дающее развитию человеческого ума, как ни пытаются эти фантасты умничать.

Ну, а журналисты являются гвардией оглупляющих болтунов – являются самой откровенной оглупляющей народ инстанцией. Журналистов и не учат ничему о мире, они мир изучают на «образах Анны Карениной», им не дают даже мизера точных наук хотя бы в пределах школьной программы. Посему в подавляющих отраслях знаний, необходимых для жизни людей, журналисты и интернет-болтуны способны, не понимая смысла, только повторять те слова, которые они услышали у своих авторитетов – тех же «учёных» и преподавателей или распиаренных лиц.

По старым критериям, высшим результатом журналисткой деятельности является очерк – работа, раскрывающая причины события, - посему для создания очерка требуются порой знания точных наук. «Серым», «массовым» журналистам в старые времена был доступно сообщение о событии – корреспонденция, - что, всё же, требовало хотя бы попробовать понять, что происходит. И по старым критериям, самые отбросы «журналистики» - самые глупые из работающих в СМИ - специализировались на интервью, поскольку для интервью «журналисту» никакого ума не требуется – ум должен демонстрировать тот, кого расспрашивают. А поскольку расспрашивает дурак, который способен задать только примитивные вопросы, то он и подбирает для расспроса дурака – какого-нибудь артиста или артистку.

И мы уже давно «пробили дно» тем, что произошло катастрофическое оглупление и журналистов, и вообще тех, кто общается с массами. Журналисты неграмотны не только в политическом или социальном отношениях, они малограмотны в буквальном смысле этого слова. А малограмотный глупец беспомощен, он сам не может принять решения, он вынужден слушать других (скажем, толпу или ведущие СМИ) и исполнять их волю (скажем, призывать проголосовать за кого укажут или замолчать новость), даже если это полностью во вред не только всему народу, но и ему самому. Ему даже не надо платить за то, что журналист лжёт и обманывает доверчивых читателей – журналист будет это делать ввиду своей дебильности бесплатно.

При оглуплении народа свобода слова бессмысленна. Некому услышать это слово.

У человека есть оперативная и глубокая память. В оперативной памяти хранится то, что нам нужно в первую очередь. Если это нужное не требуется, то оно загоняется в глубокую память – так далеко, что и вспомнить невозможно. Чтобы нужные знания хранились в оперативной памяти, нужно, чтобы вы их постоянно вспоминали, чтобы об этих знаниях постоянно шла речь, чтобы вы их постоянно использовали.

И для вашего оглупления прессе надо исключить из даваемых ею сведений нужные вам знания – не упоминать о них. Но мозг ведь не может находиться в простое, поэтому вместо нужных знаний вам со всех сторон забивают оперативную память любой чепухой. Нужные вам знания забываются, а чепуху в своей жизни вы никак использовать не сможете. Вы становитесь глупцом с полной головой знаний. Бесполезных для вашей жизни.

Присмотритесь к прессе и ТВ и задумайтесь, как вы смогли бы в своей личной жизни использовать ту «информацию», которую они вам дают. Бесконечный перечень катастроф и трагедий. Но вы ведь не работник МЧС и «Скорой помощи», что вы из этой информации почерпнете нужного для себя лично?

«Путин там, Путин здесь, Путин сказал, Путин призвал, Зюганов сказал, Дума решила, согласительная комиссия, Совет Федерации». Что вам с этого?

Там стреляли, там убили. Вот «предновогодние картинки о радостно-безмятежной глубинной народной жизни в заголовках новостей. В саратовском селе мать придушила двоих детей за плохое поведение и выкинула в овраг. В Гольяново бомж облил кислотой продавца шаурмы. В Югре пьяный отец выстрелил из ружья в своего полуторагодовалого сына. Зарубивший жену и тёщу топором на Каширском шоссе мужчина был домашним тираном. Опубликован в сети новый видеоархив с пытками заключённых, на этот раз из Красноярска... И нет этому ни конца и ни края». Конца и края нет, но что вам с этих единичных случаев – плакать или смеяться?

А попросите любого вокруг вас назвать 20 городов России – многие ли их вспомнят? Ведь о России в новостях нашей прессы и ТВ нет ничего, – если нет скандалов, то о России и не вспомнят! Та информация, которая вам, гражданину России, могла бы потребоваться в силу того, что вы живете здесь, на ТВ и в прессе отсутствует начисто. Предположим, что Вы сможете найти работу в Усть-Каменогорске и стать там богатым и счастливым. Вы знаете, в какой стране этот город? И можно ли там заработать с вашим образованием и профессией?

А спросите, какие права вам даны Конституцией, которую принимали не какие-то яйцеголовые мудрецы, а все граждане, следовательно, и понимать всё, что в Конституции сказано, способен каждый человек. Но ведь никто же положений Конституции не знает, даже депутаты, даже их консультанты-юристы. Идёт наглое нарушение элементарных человеческих прав – то, что было немыслимо в СССР, - а в СМИ ни одни баоан даже не пробует не то, что осудить, а хотя бы обсудить происходящее.

Если бы любого из нас 30 лет назад посадили в абсолютно изолированную от внешнего мира одиночную камеру, то нам осталось бы только перебирать в памяти то, что мы знали до этого. И после этого мы сегодня были бы умнее раз в 10 уже потому, что наша оперативная память не была бы загажена тем, что сегодня называют «информацией», и эта «информация» не стерла бы те знания, которые действительно нужны.

Ведь очень важно и то, кто именно вам дает информацию, – умный или дурак. Это же ведь понятно, что при прочих равных условиях человек в годах умнее юноши. В СССР на ТВ общаться с людьми допускали журналистов в возрасте как минимум «за сорок», но в перестройку эфир забили сопляки со своим дебильным умничанием, и так эти сопляки и остались на ТВ с тем же уровнем умственного развития, как и в 90-х, и если со временем и менялись, то теперь уже на точно таких же сопляков.

Эти «дети» и хотели бы сказать вам что-нибудь умное, да не могут. И именно эти дебиловатые соловьёвы-леонтьевы и их сопливые копии пропускают через себя информацию для вас. Что же вы сможете получить от них, кроме идиотизма? Я говорю даже не о политическом, заказном идиотизме, который хотя бы можно объяснить деньгами, – уже даже не до заказной брехни. Я имею в виду уже бытовой идиотизм.

Ещё в далёком 2003 году исследователи подсчитали, что дикторы ТВ в России используют в своих информациях всего 450 слов. И это при том, что еще Пушкин почти 200 лет назад использовал в своих произведениях 10 000 слов.

Когда я говорю, что в России установлена фашистская власть – власть, игнорирующая интересы народа, - то мне не верят и считают, что я просто хочу оскорбить Кремль. Но критики не туда смотрят - Кремль нельзя сравнивать с Гитлером или с Муссолини – это будет оскорблением Гитлера и Муссолини. Единственное подобие – фашизм Кремля можно сравнить с фашизмом Пиночета. Сейчас о Пиночете мало, кто помнит, а в своё время он являл миру образец фашистской диктатуры.

Пиночет пришёл к власти в Чили в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего демократически избранное социалистическое правительство и убившего президента Сальвадора Альенде. Пиночет так нагло убивал демократов и так нагло правил, что его не только во всём мире считали фашистом, но таковым его считали даже его хозяева – власти в США. Мы в СССР мало знали о тех порядках в СМИ, которые он устанавливал в Чили, нам тогда рассказывали только о его терроре, и этого было как-бы достаточно.

Да, мы знали, что в первый же месяц после переворота в Чили была арестована почти треть всех журналистов, число журналистов, погибших в ходе переворота или умерших (убитых) затем в тюрьмах и концлагерях хунты, колеблется от 2705 до 2820 человек (часть из них числится до сих пор «пропавшими без вести»), а всего за время правления Пиночета из Чили эмигрировало до 40% всех журналистов, работавших в стране до 11 сентября 1973 года. Но о том качественном изменении, которые происходили с фашистскими СМИ, мы ничего не знали. Посему «в перестройку», как откровение, было сообщение о том, как именно и чем этот фашист «освобождал СМИ» от коммунистов. Вот, скажем, сообщение эксперта Центра новой социологии А. Тарасова:

«- На смену серьезным изданиям пришли развлекательные, на смену проблемным радио- и телепрограммам – «мыльные оперы» и бесконечные ток-шоу. Крупнейший в Чили национальный газетный концерн «Меркурио – Зиг-Заг», принадлежащий ультраправым (у директора «Меркурио» Рене Сильвы Эспехо была кличка Старый нацист), принялся заполнять рынок бульварной, но «идеологически правильной» продукцией, проявляя чудеса маркетинга в области «узкой специализации»: так, журнал «Эва» печатал исключительно бульварные романы для домохозяек, журнал для подростков «Сине Амор» восхвалял второсортную голливудскую кинопродукцию и т.д.

Перуанский профессор Висенте Арельяно, специалист по СМИ стран «южного треугольника», так описывал в 1982 г. в журнале «Аурора» свои впечатления от посещения Чили: «Во-первых, чудовищно понизился профессиональный уровень журналистов, пришло новое поколение... молодых и совершенно некомпетентных. особенно это заметно в статьях по экономике, по гуманитарным наукам и вопросам культуры... Они не владеют специальной терминологией, путают «кадастр» с «секвестром» и совершенно искренне пишут, что «по указанию марксистского Интернационала, как известно, некий Дарвин придумал, что человек вовсе не создан Господом, а возник как плод противоестественной связи разных пород обезьян».

Во-вторых, чудовищно деградировал язык. Он не только предельно засорен языком янки, но и предельно унифицирован... Новые чилийские журналисты никогда не читали Пабло Неруду и даже не слышали о существовании Гарсиа Маркеса, Астуриаса или Алехо Карпентера.

В-третьих, чудовищно понизился умственный уровень. Журналистика в Чили (если речь не идет о подпольных изданиях) более не является сферой приложения интеллекта... Теперь востребована посредственность; банальность наслаивается на банальность; репортаж или перевод с английского сплетен о жизни голливудских кинозвезд не требуют ума... В профессиональном и интеллектуальном плане это – катастрофа…».

Но ведь, это же буквальное описание нынешнего состояния российской прессы!

Причём, то что десятки тысяч современных «журналистов» не только в России, но и во всём мире уже не способны писать, и только болтают, неся в эфир «соловьиный помёт», объясняется не только их дебильностью и лёгкостью болтовни, но и дебильностью их слушателей – слушатели тоже не способны ни читать, ни слушать ничего сложнее той примитивной болтовни, которую несут эти «журналисты» и «блогеры». СМИ уже создали читателей или слушателей для себя - «по образу и подобию своему».

Тут надо вдуматься, чтобы понять, - не так страшны развлечения даже в виде болтовни, как страшна их неуместность. Если человек по ходу дня перегружен работой своего ума, то уму надо дать отдохнуть, а это возможно лишь переключением мыслей на что-то иное. Этим иным могут быть увлечения или развлечения. Увлечения требуют знаний и умений, и по своей сути это просто другая умственная и полезная для человека или общества работа. В СССР для народных масс были широкие возможности для реализации увлечений, к примеру, возьмите хотя бы возможность лично что-то вырастить на даче, или рыбалка, или создание какой-то техники или одежды, или ремонт механизмов, различного рода исследования.

А развлечения никакого ума не требуют – это просто загрузка ума тем, что ни развлекающемуся, ни обществу никак не может пригодится.

Развлечения – это игры или занятия любой болтовнёй. Никто не спорит, что и для игр требуется сообразительность, но она специфична, - как бы вы ни «развивали ум» на играх, но это развитие ума не требуется в жизни, посему для решения жизненных задач умение играть ничего не даёт. В мире полно всевозможных чемпионов игр – от покера и шахмат и до современных компьютерных игр – вы знаете, хотя бы одного из них, от кого был бы толк в нашей жизни? Эти умники развлекают – позволяют людям убить их время жизни, - и это всё! Вон А. Вассерман – чемпион «интеллектуальной» игры «Что? Где? Когда?». До седых волос всё говорит, говорит, говорит, а результат? Ну, а болтовня – она и есть болтовня.

Сейчас идёт резкое падение спроса на книги – людям книги не интересны, потому что, начав читать вторую страницу, человек, особенно – молодой человек, уже не помнит, что написано на первой. Сейчас молодёжь способны воспринять только крайне короткую информацию, типа информации TikTok. Но как так? Тогда чем забита их оперативная память? Тем, что они потребляют, - какой ещё ответ тут возможен? Глупостью учёных, учителей, писателей, журналистов и подробностями от обилия всяческих игр.

Если отойти ещё дальше от этой проблемы и задуматься над тем, что происходит, то начать надо с цели жизни человеческих масс (цели, в которую они сами не поверят) – массы видят свою цель исключительно в том, чтобы умереть. Правда, умереть как можно позже. Никаких иных целей жизни у нынешних человеческих масс нет – ничего иного не могут предложить человеку нынешние властелины человеческого ума на ТВ и в Сети.

Но между рождением и смертью получается временной промежуток, который только ненавистной работой и сном не займёшь, а мозг не может при бодрствовании отключаться. Развлечь себя увлечением, требующим знаний, или вообще чем-то, требующим знаний, человек не способен, повторю, из-за отсутствия знаний. Такому человеку трудно и книги читать, поскольку чтение требует знаний используемых в книге слов и понятий для возникновения в уме образов, описываемых в книгах, а без этого чтение превращается в воспроизведении слов как бы иностранного языка.

Вот и остаётся слушать блогеров или какого-нибудь «вечернего мудозвона» из ТВ, или новости, в которых «всё о нём, всё о нём и немного о погоде». По сути, все эти «журналисты» помогают людям умереть при жизни, поскольку знания, которые ничего не дают тебе для личной деятельности – это сокращение времени твоей жизненной деятельности как человека, - это убийство собственной жизни.

Остался ещё один отряд дебилов-дебилизаторов, самый страшный, но о нём в продолжении.

(продолжение следует)