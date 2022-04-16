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Московский листок

Напихали еще "иноагентов"

Опубликовано 16.04.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Напихали еще "иноагентов"

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, политолога Екатерину Шульман*, журналиста Юрия Дудя* и еще семь человек: карикатурист Сергей Елкин*, Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

***

Интересно, назначая того или иного известного человека "иноагентом", наши наследники наркома Ежова чего хотят добиться? Должна же быть какая-то понятная и достойная цель. И какой-то ожидаемый результат должен быть.

Допустим, Юрий Дудь* прославился своими интервью. А в чем его вина? В том, что он "не тех" приглашает к разговору?

Но миллионные просмотры говорят, что именно тех, кто интересен широкой публике. Но сам Дудь лишь задает вопросы, а спрашивать о чем угодно у нас не запрещено.

Статья Конституции РФ номер 29, пункт 4: "Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом".

Тут уж куда законней - посадил человека на стул напротив и спрашиваешь.

В общем, ясно - разным органам дали возможность запрещать и не пущать по своему усмотрению, никому при этом не разъясняя, в чем это "усмотрение".

Михаил Делягин отправил депутатский запрос генеральному прокурору по поводу блокировки ФОРУМа.мск

Это называется произволом. Разрешили произвол вдедомств, преимущественно силовых.

Но в чем цель? Задача-то в чем? 

Чтоб молчали? Но ведь ясно, не будут молчать. Пока не очень страшно, молчать не будут. Когда начнут убивать, как Бузину или Шеремета на Украине, тогда, понятно, станет страшней, но все равно ведь совсем не молчат...

И зачем, чтоб молчали?

Властям вообще не нужна обратная связь?

10 миллионов человек смотрят Дудя. Как вы думаете, они его ненавидят или любят? И как они отнесутся к тому, что его больше не будет?

Мало обожглись с цветами на Украине, надо так же ошибиться и в России? А потом удивляться: за что ж нас, мы ж хорошие такие... Ну как  после 1917-го удивлялись.

Или по-другому никак не возможно, только через коленку?

А.Б.



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