PQ-17? Welcome!

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не зафиксировали попыток препятствования поставкам вооружения на Украину со стороны России.

«Рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются... Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. И мы просто будем продолжать это делать», — приводит его слова РИА Новости.

Кирби отметил, что поставки Киеву оружия, оборудования и помощи в сфере безопасности осуществляются ежедневно.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

11 апреля в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет оружие Украине восемью — десятью авиарейсами в день, а также с помощью «почти постоянных наземных конвоев».

Что это?

Это так нормально?

Во время ВОВ доставка военно-технической помощи от союзников в СССР была чрезвычайно опасным делом - конвои бомбили, уничтожали, как знаменитый РQ-17.

А теперь, может, мы им еще и транспортные услуги предоставляем? Где контроль над воздушным пространством Украины?

Я вообще не уверен, что удар по "Москве" был нанесен не маломощным украинским "Нептуном", по сути модернизированной советской Х-35, а не противокорабельной ракетой типа AGM- 119 "Penguin" модификации Мк-2, ранее состоявшей на вооружении Королевских ВМС Норвегии. Которая была доставлена на Украину еще до начала спецоперации...

А.Б.