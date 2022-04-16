А неплохой флот мог получиться из яхт олигархов. Ну или Средиземноморская эскадра флот корабль Проведен сравнительный анализ строительства кораблей ВМФ России и яхт олигархов. За 20 лет поднимания с колен построены следующие боевые надводные корабли I и II рангов: - 2 фрегата пр. 22350 (2x $450 млн) - 3 фрегата пр. 11356 (3x $430 млн) - 7 корветов пр. 20380/85 (7x $250 млн) - 2 БДК пр. 11711 (2x $160 млн) На общую сумму 5 миллиардов 744 миллиона долларов. За те же годы построены следующие яхты: - "Dilbar" Усманова ($550 млн, изъята) - "Eclipse" Абрамовича ($460 млн) - "Sailing Yacht A" Мельниченко ($425 млн) - "Ocean Victory" Рашникова ($310 млн) -"Motor Yacht A" Мельниченко ($255 млн) - "Luna" Ахмедова ($230 млн) - "Quantum Blue" Галицкого ($225 млн) -"Black Pearl" Бурлакова ($220 млн) - "Ona" Усманова ($210 млн) - "Palladium" Прохорова ($155 млн) - "Madame Gu" Скоча ($135 млн) - "Pacific" Михельсона ($130 млн) - "Barbara" Потанина ($125 млн) -"Here Comes The Sun" Джапаридзе ($125 млн) - "Tango" Вексельберга ($110 млн) - "Areti" Макарова ($110 млн) - "Kibo" Мамута ($105 млн) - "Alfa Nero" Гурьева ($105 млн) - "Nirvana" Потанина ($100 млн) - "Anastasia" Потанина ($80 млн) На сумму 4 миллиарда 160 миллионов долларов. Суммы сопоставимые. А эффект совершенно разный.



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