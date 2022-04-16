А неплохой флот мог получиться из яхт олигархов. Ну или Средиземноморская эскадра

Проведен сравнительный анализ строительства кораблей ВМФ России и яхт олигархов.
За 20 лет поднимания с колен построены следующие боевые надводные корабли I и II рангов:
- 2 фрегата пр. 22350 (2x $450 млн)
- 3 фрегата пр. 11356 (3x $430 млн)
- 7 корветов пр. 20380/85 (7x $250 млн)
- 2 БДК пр. 11711 (2x $160 млн)
На общую сумму 5 миллиардов 744 миллиона долларов.
За те же годы построены следующие яхты:
- "Dilbar" Усманова ($550 млн, изъята)
- "Eclipse" Абрамовича ($460 млн)
- "Sailing Yacht A" Мельниченко ($425 млн)
- "Ocean Victory" Рашникова ($310 млн)
-"Motor Yacht A" Мельниченко ($255 млн)
- "Luna" Ахмедова ($230 млн)
- "Quantum Blue" Галицкого ($225 млн)
-"Black Pearl" Бурлакова ($220 млн)
- "Ona" Усманова ($210 млн)
- "Palladium" Прохорова ($155 млн)
- "Madame Gu" Скоча ($135 млн)
- "Pacific" Михельсона ($130 млн)
- "Barbara" Потанина ($125 млн)
-"Here Comes The Sun" Джапаридзе ($125 млн)
- "Tango" Вексельберга ($110 млн)
- "Areti" Макарова ($110 млн)
- "Kibo" Мамута ($105 млн)
- "Alfa Nero" Гурьева ($105 млн)
- "Nirvana" Потанина ($100 млн)
- "Anastasia" Потанина ($80 млн)
На сумму 4 миллиарда 160 миллионов долларов.
Суммы сопоставимые. А эффект совершенно разный.
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ФЕДОР ДРАЙЗЕР написал 16.04.2022 10:36
Ротенбергов, Сечина, "Путина", Шойги и многих других преступников клана
развязавшего агрессивную войну, которая приведет к уничтожению России!