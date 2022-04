А неплохой флот мог получиться из яхт олигархов. Ну или Средиземноморская эскадра

Проведен сравнительный анализ строительства кораблей ВМФ России и яхт олигархов.

За 20 лет поднимания с колен построены следующие боевые надводные корабли I и II рангов:

- 2 фрегата пр. 22350 (2x $450 млн)

- 3 фрегата пр. 11356 (3x $430 млн)

- 7 корветов пр. 20380/85 (7x $250 млн)

- 2 БДК пр. 11711 (2x $160 млн)

На общую сумму 5 миллиардов 744 миллиона долларов.

За те же годы построены следующие яхты:

- "Dilbar" Усманова ($550 млн, изъята)

- "Eclipse" Абрамовича ($460 млн)

- "Sailing Yacht A" Мельниченко ($425 млн)

- "Ocean Victory" Рашникова ($310 млн)

-"Motor Yacht A" Мельниченко ($255 млн)

- "Luna" Ахмедова ($230 млн)

- "Quantum Blue" Галицкого ($225 млн)

-"Black Pearl" Бурлакова ($220 млн)

- "Ona" Усманова ($210 млн)

- "Palladium" Прохорова ($155 млн)

- "Madame Gu" Скоча ($135 млн)

- "Pacific" Михельсона ($130 млн)

- "Barbara" Потанина ($125 млн)

-"Here Comes The Sun" Джапаридзе ($125 млн)

- "Tango" Вексельберга ($110 млн)

- "Areti" Макарова ($110 млн)

- "Kibo" Мамута ($105 млн)

- "Alfa Nero" Гурьева ($105 млн)

- "Nirvana" Потанина ($100 млн)

- "Anastasia" Потанина ($80 млн)

На сумму 4 миллиарда 160 миллионов долларов.

Суммы сопоставимые. А эффект совершенно разный.